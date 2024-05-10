"За інформацією польської сторони, сьогодні, 10 травня, з 9:00 до 16:00 перед пунктом пропуску «Долгобичув - Угринів» буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках: вʼїзд та виїзд з України", - ідеться у дописі.

Сьогодні польські протестувальники вийшли на одноденний страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув - Угринів» на кордоні з Україною.

У Варшаві організували демонстрацію фермерів

Водночас Польське радіо повідомляє, що сьогодні у Варшаві пройде демонстрація фермерів під гаслом «Геть "Зелену угоду"».

Протест у центрі польської столиці організує рух індивідуальних аграріїв «Солідарність». Опівдні розпочнеться марш, очікується також приєднання до них представників інших професійних груп.

Лідер руху «Солідарність» індивідуальних фермерів Томаш Обшанський заявив, що нинішні зміни в прокліматичній програмі ЄС не задовольняють аграріїв. За його словами, підвищення та обмеження в результаті «Зеленої угоди» вплинуть на умови та вартість виробництва продуктів харчування.

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Після розблокування українсько-польського кордону товарообіг зріс на 20%

Повне розблокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні вже принесло суттєві позитивні результати, серед яких — збільшення вантажопотоку агропродукції з України на 20%.

Про це сказав в ефірі Українського радіо перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, повідомляє Укрінформ.

«Польські фермери пішли, це дуже позитивно. Тому що логістика є дуже суттєвою частиною кінцевої собівартості продажу і доставки продукції. Чим дешевшою буде логістика, тим більшу ціну отримає український фермер та матиме більше ресурсів для продовження роботи. Якщо ми подивимося цифри у другій декаді квітня і зараз, після повного розблокування, то фактично маємо плюс 20%», - сказав Висоцький.

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За його словами, одразу збільшився обсяг товарообігу, перш за все експорту, який здійснюється автомобільним транспортом. Йдеться про аграрну продукцію різних видів. Якщо в другій декаді квітня 2024 року середній обсяг перевезень становив 13 тис. тонн на добу, то 28-29 квітня – 16 тис. тонн.

Висоцький висловив сподівання, що й надалі ситуація «залишатиметься поточною», тим більше, що для цього є певні передумови.

Він нагадав про переговори між аграрними міністерствами й аграрними асоціаціями України на Польщі, «де вдалося на цифрах пояснити, що не український фермер є проблемою для польського фермера».

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В ніч проти 29 квітня поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску, тривали з 9 лютого.