"Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи", - зазначив командувач ПС.

"Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти", - зазначив Олещук.

Бельгія передасть Україні літаки F-16 цьогоріч

Під час телефонної розмови Зеленського з Премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо, останній розповів про те, що Україна зможе отримати F-16 від уряду Бельгії вже цього року.

Більше по темі Литва передала Україні чергову партію військової допомоги Зокрема, військове відомство Литви повідомило про відправку боєприпасів, антидронів та БПЛА.

Про це повідомив Президент України.

"Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Подякував за підтвердження участі в Саміті миру у Швейцарії. Для нас важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру. Обговорили оборонну та політичну співпрацю. Цінуємо рішення бельгійського уряду про початок передання Україні літаків F-16 уже цьогоріч", - поділився Зеленський.

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Літаки F-16 - хто передасть Україні

У квітні міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що уряд планує передати Україні 24 винищувачі F-16.

Про це вона розповіла в інтерв'ю «Укрінформ».За словами Оллонгрен, це станеться. Їхняа коаліція сподівається, що вже цього літа Нідерланди зможуть почати поставки винищувачів, спочатку данських, а потім і нідерландських.

Посол Данії в Україні Олє Еґберґ Міккельсен також підтвердив, що його країна виконає свою обіцянку з передачі Україні всього парку винищувачів F-16. Про це він розповів у ефірі національного телемарафону."Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені до України, як і обіцяли", - наголосив Міккельсен.