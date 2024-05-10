Чеська Республіка передала одній із українських бригад тактичної авіації перший тренажер винищувача F-16.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
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Перший тренажер винищувача F-16 вже в Україні
"Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти", - зазначив Олещук.
Він подякував усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту.
"Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи", - зазначив командувач ПС.
Бельгія передасть Україні літаки F-16 цьогоріч
Під час телефонної розмови Зеленського з Премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо, останній розповів про те, що Україна зможе отримати F-16 від уряду Бельгії вже цього року.
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Про це повідомив Президент України.
"Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Подякував за підтвердження участі в Саміті миру у Швейцарії. Для нас важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру. Обговорили оборонну та політичну співпрацю. Цінуємо рішення бельгійського уряду про початок передання Україні літаків F-16 уже цьогоріч", - поділився Зеленський.
Літаки F-16 - хто передасть Україні
У квітні міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що уряд планує передати Україні 24 винищувачі F-16.
Про це вона розповіла в інтерв'ю «Укрінформ».За словами Оллонгрен, це станеться. Їхняа коаліція сподівається, що вже цього літа Нідерланди зможуть почати поставки винищувачів, спочатку данських, а потім і нідерландських.
Посол Данії в Україні Олє Еґберґ Міккельсен також підтвердив, що його країна виконає свою обіцянку з передачі Україні всього парку винищувачів F-16. Про це він розповів у ефірі національного телемарафону."Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені до України, як і обіцяли", - наголосив Міккельсен.
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