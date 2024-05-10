США не дозволятимуть Росії вільно користуватися терміналами Starlink із метою отримання воєнної переваги

Про це повідомляв Bloomberg, цитуючи слова помічника керівника відділу космічної політики Міністерства оборони США Джона Пламба.

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"США активно залучені до роботи з урядом України та SpaceX, щоб протистояти незаконному використанню Росією терміналів Starlink", - повідомив Пламб.

За словами Джона Пламба, наразі США успішно протистояли використанню Росією [терміналів - ред.]. Втім, представник Міноборони США впевнений, що Росія продовжить спроби використання Starlink та інших комерційних систем зв’язку.

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"Хоча це й надалі залишатиметься проблемою, я думаю, що ми подумали про це та знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною", - зауважив Пламб.

Джон Пламб не уточнив які тактики, методи чи процедури використовуються, щоб зупинити використання Росією терміналів Starlink.

Росія купує Starlink в арабських країнах

Росіяни реалізовують закупівлі високопортативних комунікаційних терміналів через арабські країни.

Про це в лютому повідомило ГУР, посилаючися на перехоплену розмову двох ворожих військових.

Українська розвідка зазначає, що випадки використання системи Starlink стали систематичними.

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Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов у коментарі для Liga.net.

За словами Юсова, зафіксовані випадки використання російськими окупантами цих пристроїв. Це почало набирати системного характеру.

Як уточнила розвідка, термінали встановили у підрозділах ворожої 83-ї десантно-штурмової бригади в Донецькій області.