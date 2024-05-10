"БМП "Бредлі" проти російського танка Т-80!" - йдеться у підписі до оприлюдненого відео.

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України повідомили в Телеграм про знищення російського танка Т-80 протитанковою ракетою TOW, випущеною з американської БМП Bradley.

У повідомленні не вказали точне місце знищення російського танка, приписавши його екіпажу другого механізованого батальйону.

На відео можна побачити, як "Бредлі" стріляє по російській бронетехніці, ймовірно, по танку Т-80, за допомогою стандартного протитанкового ракетного комплексу BGM-71 TOW.

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Kyiv Post не вдалося перевірити час і місце відеозапису. Крім того, лише по відео неможливо визначити, яка саме російська техніка була знищена. Однак на фото в кінці кадру, ймовірно, зафіксований знищений танк Т-80.

У розмові з Kyiv Post український військовий розповів про ефективні дії американського Bradley під час українсько-російської війни. Про це свідчать відео, які демонструють дії українських військових під час штурму на ділянці Роботине Запорізької області та під час оборонних дій на ділянці Авдіївки в Донецькій області.

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Основна зброя "Бредлі" - 25-мм автоматична гармата M242, яка ефективно вражає бойові машини піхоти противника та спостережні пункти.

"Бредлі", надіслані Україні від західних партнерів, укомплектовані стандартними системами радіоелектронної боротьби, які показали ефективність на полі бою.

Російський Т-80 - що варто знати

За даними різних відкритих джерел, російський танк Т-80 коштує від 2 до 4 мільйонів доларів. Цей танк отримав менш широке застосування в російській армії, ніж Т-72. Модель Т-80 відома складним обслуговуванням і високим споживанням пального.

Про конструкцію та завдання танка Т-80 виданню АрміяІнформ розповів професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук.

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Спершу оснащений газотурбінним двигуном потужністю 1000 кінських сил, який пізніше був модернізований до 1250 к.с., Т-80 мав високі маневрені характеристики, що дозволяло йому ефективно переміщатися. Однак цей двигун створював труднощі в експлуатації.

Витрата пального чимала - 460 л на 100 км по асфальтованих дорогах, на бездоріжжі - ще більше. На відміну від дизельних двигунів, газові турбіни, більш поширені в авіації, чутливі до пилу. Тому, Т-80 обладнали комплексною системою фільтрації повітря.

Двигун вимагає регулярного, ретельного обслуговування для забезпечення оптимальної продуктивності, додав Харук.

Порівняно з Т-72Б, Т-80БВ має кращі бойові можливості завдяки передовій системі управління вогнем. Однак експлуатаційні недоліки призвели до масового виведення з озброєння російської армії Т-80 з 2000-х років.

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Згідно з відкритими джерелами, у 2000 році на озброєнні російської армії було 7558 Т-80 усіх модифікацій, а до 2021 року – лише 360.