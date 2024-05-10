Сьогодні о 5 ранку російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону ЗСУ у Харківській області. Атаку ворога було відбито, бої тривають.

РФ почала нову хвилю наступу на Харківщині, триває жорстокий бій, - Зеленський

Під час пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою президент України повідомив, що станом на ранок наступ відбили артилерійським вогнем.

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Він додав, що українські військові були готові до таких дій ворога. Триває жорстокий бій.

"Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз іде жорстокий бій в цьому напрямку, ми їх зустріли вогнем", - розповів Зеленський.

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Росія намагалась прорвати оборону ЗСУ на Харківщині

У Міністерстві оборони України зазначили, що протягом цієї доби на Вовчанському напрямку російська армія завдавала ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ). З початком ночі росіяни посилили вогневий тиск на передній край української оборони за підтримки артилерії.

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"Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності", - повідомили у Міноборони.

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У Міноборони зазначають, що для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні сили України продовжують стримувати наступ ворога.

Окупанти передусім б'ють по Вовчанську, - ОВА

Російська армія посилила обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім б'ють по м. Вовчанську, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон”, - поінформував він.

Синєгубов додав, що Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра.

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За словами посадовця, угруповання противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку.

“Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки. Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільних беззбройних людях”, - наголосив він.

Із Вовчанська і навколишніх сіл евакуюють людей через масований обстріл

Із Вовчанської громади Харківщини евакуюють людей через масований обстріл.

Про це в ефірі Громадського радіо сказав голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

"Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм автотранспортом. Ми організовуємо разом із гуманітарним центром вивіз людей, у яких немає змоги виїхати самостійно. Разом із поліцією і волонтерами вивозимо із Вовчанська і найближчих населених пунктів. Надається житло в Харкові та інших регіонах", – сказав посадовець.

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За його словами, евакуація відбувається тому, що Вовчанськ – під масованим обстрілом.

"Як кажуть місцеві, такого ще не чули й не бачили. Масовий обстріл всього міста. З третьої години ранку посилилися обстріли керованими авіабомбами, артилерією, РСЗО. Дуже небезпечно перебувати в місті", – сказав він.