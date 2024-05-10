"Під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити. Базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова – також на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом", - пояснив Павлюк.

За його словами, наразі безпілотні технології вирішують низку складних та важливих бойових завдань на полі бою. Тому першочергим завданням центру визначено відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ вмотивованими кандидатами з необхідними якостями.

Цифровий рекрутинг до ЗСУ

Ще в січні цього року у межах пілоту шукатимуть операторів дронів за допомогою цифрового рекрутингу.

Про це повідомив віцепрем’єр з цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

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За його словами, міністерство знаходилося на фіналі цього проєкту. Пілотний проєкт буде націлений на потенційних операторів безпілотників безпілотників. Ще тоді запустили декілька бета-тестувань із бригадами для таргетованого пошуку пілотів-операторів для роти ударних дронів.

Мета проєкту - пояснити охочим долучитися до війська, ким вони можуть стати, скільки триватиме навчання, якою буде зарплата та бойові задачі, пояснив Федоров.