Сухопутні війська Збройних Сил організують спеціальний рекрутинговий центр для відбору та комплектування підрозділів безпілотних систем.
Про цеповідомив у Телеграмі командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
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За його словами, наразі безпілотні технології вирішують низку складних та важливих бойових завдань на полі бою. Тому першочергим завданням центру визначено відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ вмотивованими кандидатами з необхідними якостями.
"Під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити. Базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова – також на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом", - пояснив Павлюк.
Цифровий рекрутинг до ЗСУ
Ще в січні цього року у межах пілоту шукатимуть операторів дронів за допомогою цифрового рекрутингу.
Про це повідомив віцепрем’єр з цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.
За його словами, міністерство знаходилося на фіналі цього проєкту. Пілотний проєкт буде націлений на потенційних операторів безпілотників безпілотників. Ще тоді запустили декілька бета-тестувань із бригадами для таргетованого пошуку пілотів-операторів для роти ударних дронів.
Мета проєкту - пояснити охочим долучитися до війська, ким вони можуть стати, скільки триватиме навчання, якою буде зарплата та бойові задачі, пояснив Федоров.
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