Сухопутні війська Збройних Сил організують спеціальний рекрутинговий центр для відбору та комплектування підрозділів безпілотних систем.

Про цеповідомив у Телеграмі командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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За його словами, наразі безпілотні технології вирішують низку складних та важливих бойових завдань на полі бою. Тому першочергим завданням центру визначено відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ вмотивованими кандидатами з необхідними якостями.

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"Під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити. Базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова – також на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом", - пояснив Павлюк.

 

 

Цифровий рекрутинг до ЗСУ

Ще в січні цього року у межах пілоту шукатимуть операторів дронів за допомогою цифрового рекрутингу.

Про це повідомив віцепрем’єр з цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону

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За його словами, міністерство знаходилося на фіналі цього проєкту. Пілотний проєкт буде націлений на потенційних операторів безпілотників безпілотників. Ще тоді запустили декілька бета-тестувань із бригадами для таргетованого пошуку пілотів-операторів для роти ударних дронів.

Мета проєкту - пояснити охочим долучитися до війська, ким вони можуть стати, скільки триватиме навчання, якою буде зарплата та бойові задачі, пояснив Федоров.

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