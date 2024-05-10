Через значні втрати військ РФ у техніці та в особовому складі, Москва не мала можливості продемонструвати свою військову могутність на параді 9 травня, як це відбувалося раніше.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

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У Росії цьогорічні паради техніки значно скромніші, ніж довоєнні

Напередодні паради на честь дня перемоги було скасовано у 24 містах РФ, насамперед у прикордонних з Україною регіонах, через низький рівень безпеки.

Однак навіть у Москві не змогли використати паради для демонстрації військової могутності через свої значні втрати в Україні, зазначили у британській розвідці.

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"Хоча льотний парад було відновлено, у ньому взяли участь дев'ять літаків СУ-30СМ та МіГ-29, а також шість штурмовиків СУ-25, московський парад був зменшений у масштабі, на ньому було представлено менше сучасної військової техніки порівняно з довоєнними парадами", - йдеться у звіті.