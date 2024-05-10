Через значні втрати військ РФ у техніці та в особовому складі, Москва не мала можливості продемонструвати свою військову могутність на параді 9 травня, як це відбувалося раніше.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
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У Росії цьогорічні паради техніки значно скромніші, ніж довоєнні
Напередодні паради на честь дня перемоги було скасовано у 24 містах РФ, насамперед у прикордонних з Україною регіонах, через низький рівень безпеки.
Однак навіть у Москві не змогли використати паради для демонстрації військової могутності через свої значні втрати в Україні, зазначили у британській розвідці.
"Хоча льотний парад було відновлено, у ньому взяли участь дев'ять літаків СУ-30СМ та МіГ-29, а також шість штурмовиків СУ-25, московський парад був зменшений у масштабі, на ньому було представлено менше сучасної військової техніки порівняно з довоєнними парадами", - йдеться у звіті.
Що не так з російським Су-57
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 May 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/tt0vmm88pL #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vwEu42pUOx
У параді брали участь 30 підрозділів, у яких понад дві третини були сформовані з військових академій, молодіжних та ветеранських груп, а також були присутні групи внутрішньої безпеки та рятувальної служби.
Загалом у столичному параді в РФ взяли участь 9000 курсантів, ветеранів та військовослужбовців, що більше, ніж 8000 у 2023 році, але менше, ніж у 2021 році, коли в параді перед війною в Україні брали участь 11000 осіб.
"Попри те, що на виставці було представлено 61 військовий автомобіль, серед них не було ні важкої бронетехніки, ні гусеничних машин. Самотній церемоніальний танк Т-34 часів Другої світової війни, з якого традиційно розпочинається парад, був єдиним основним бойовим танком на параді. Це контрастує з московським парадом 2020 року, в якому брали участь 20 основних бойових танків", - зазначають у британській розвідці.
У зв'язку зі значними втратами в особовому складі та техніці внаслідок війни в Україні у РФ не було можливості використовувати паради для демонстрації військової могутності, йдеться у повідомленні.
У Маріуполі росіяни змусили дітей танцювати у радянській формі та з прапорами СРСР
У тимчасово окупованому Маріуполі російська влада змусила дітей танцювати в радянській формі та з прапорами СРСР.
Про це повідомляє міська рада Маріуполя.
«Побєдабєсіє» на марші: Маріуполь повернувся до СРСР. …У міських палацах культури вирішили використати дітей у пропагандистських цілях. Їх змусили танцювати у радянській формі та з прапорами СРСР», - йдеться у повідомленні.
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