Через значні втрати військ РФ у техніці та в особовому складі, Москва не мала можливості продемонструвати свою військову могутність на параді 9 травня, як це відбувалося раніше.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

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У Росії цьогорічні паради техніки значно скромніші, ніж довоєнні

Напередодні паради на честь дня перемоги було скасовано у 24 містах РФ, насамперед у прикордонних з Україною регіонах, через низький рівень безпеки.

Однак навіть у Москві не змогли використати паради для демонстрації військової могутності через свої значні втрати в Україні, зазначили у британській розвідці.

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"Хоча льотний парад було відновлено, у ньому взяли участь дев'ять літаків СУ-30СМ та МіГ-29, а також шість штурмовиків СУ-25, московський парад був зменшений у масштабі, на ньому було представлено менше сучасної військової техніки порівняно з довоєнними парадами", - йдеться у звіті.

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У параді брали участь 30 підрозділів, у яких понад дві третини були сформовані з військових академій, молодіжних та ветеранських груп, а також були присутні групи внутрішньої безпеки та рятувальної служби.

Загалом у столичному параді в РФ взяли участь 9000 курсантів, ветеранів та військовослужбовців, що більше, ніж 8000 у 2023 році, але менше, ніж у 2021 році, коли в параді перед війною в Україні брали участь 11000 осіб.

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"Попри те, що на виставці було представлено 61 військовий автомобіль, серед них не було ні важкої бронетехніки, ні гусеничних машин. Самотній церемоніальний танк Т-34 часів Другої світової війни, з якого традиційно розпочинається парад, був єдиним основним бойовим танком на параді. Це контрастує з московським парадом 2020 року, в якому брали участь 20 основних бойових танків", - зазначають у британській розвідці.

У зв'язку зі значними втратами в особовому складі та техніці внаслідок війни в Україні у РФ не було можливості використовувати паради для демонстрації військової могутності, йдеться у повідомленні.

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У Маріуполі росіяни змусили дітей танцювати у радянській формі та з прапорами СРСР

У тимчасово окупованому Маріуполі російська влада змусила дітей танцювати в радянській формі та з прапорами СРСР.

Про це повідомляє міська рада Маріуполя.

«Побєдабєсіє» на марші: Маріуполь повернувся до СРСР. …У міських палацах культури вирішили використати дітей у пропагандистських цілях. Їх змусили танцювати у радянській формі та з прапорами СРСР», - йдеться у повідомленні.

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