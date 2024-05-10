Протягом найближчого часу Росія вкотре застосує механізми ІПСО.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи представникв Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова.

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"Паралельно із загостренням ситуації на окремих ділянках фронту ворог намагається дестабілізувати ситуацію всередині країни і використовує для цього всі інструменти, у тому числі і суспільно чутливі теми. Тому вони будуть пробувати посилювати інформаційно-психологічні операції, поширювати дезінформації і також намагатимуться дестабілізувати ситуацію. Через фактор безпеки провокувати масові заворушення. Зараз всі ворожі інструменти надзвичайно активізувалися", - пояснив Юсов.

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Голова управління розвідки також порекомендував порадив перевіряти інформацію, довіряти лише офіційним джерелам, офіційним ЗМІ і обережно реагувати на дестабілізаційні заклики.

Більше по темі Дрони ГУР вдарили по оборонному підприємству в російській Тулі Джерeла Kyiv Post підтверджують, що дрони української воєнної розвідки атакували завод "Базальт" у Тулі.

"Весь сектор безпеки і оборони працюватиме у посиленому режимі", - наголошує Юсов.

Росія штучно розколює українців

Апарат російської пропаганди працює над розколом України, щоб поділити українців на тих, хто виїхав за кордон, і тих, хто залишився.

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Про це писав Укрінформ, цитуючи керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) лейтенанта Андрія Коваленка.

За його словами, ворог формує розкол між тими, хто лишився в Україні й тими, хто виїхав за кордон з метою поділу.

Як зазначив Коваленко, існують проєкти, які орієнтовані на те, щоб зібрати лідерів думок і редставників колишньої влади за кордоном для створення фактично "альтернативної України". Понад сто років тому вони так само створили альтернативу УНР, яка її поглинула.

Росіяни запускали ІПСО для відлову маріупольських партизанів

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка" повідомив, що в окупованому Росією Маріуполі вбиті шестеро російських військових. Двох військових, один із яких офіцер, застрелили в потилицю прямо на вулиці.

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Тоді Kyiv Post звернувся до маріупольського підпілля за відповідями щодо деталей вбивства російських військовослужбовців, партизани запевнили, що це "якийсь вкид та маячня".

За словами представників підпілля, той, хто це писав, не був у місті та не розуміється на ситуації всередині нього.

Це або ІПСО, або спосіб пошуку, коментував партизан під час розмови з Kyiv Post.