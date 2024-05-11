Міжнародні партнери підтримують прагнення України до розбудови суспільства для всіх вікових категорій.
Про це йшлося на онлайн-зустрічі представників українського Уряду, європейських інституцій, країн ЄС, міжнародних фінансових установ та громадських організацій. У заході також взяли участь літні українці, які безпосередньо впливають на ситуацію в державі.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Демографічна ситуація в Україні
Нині в Україні найбільший у світі відсоток людей похилого віку, які постраждали від війни та переселення. І ця цифра продовжує зростати.
Процес старіння нації прискорює також виїзд молоді за кордон.
«Ми повинні зберегти можливість для людей похилого віку бути соціально активними, працевлаштованими, надати якісні медичні та соціальні послуги, в тому числі догляд. Ми повинні вирішувати ці питання разом з нашими європейськими та іншими міжнародними партнерами», - сказала міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.
«Реформи, відновлення та розширення - розбудова суспільства для всіх вікових груп в Україні»
На онлайн-зустрічі обговорили соціальні послуги, охорону здоров'я та створення інклюзивного середовища, яке враховує потреби людей різного віку.
Учасники зауважили - потрібно забезпечити гідне життя для літніх людей, аби вони могли продовжувати робити свій внесок у суспільство.
«Протягом всієї історії Україна демонструвала горду традицію поваги до своїх літніх громадян, які є невід'ємною частиною соціальної та економічної структури нації. І сьогодні я підтверджую нашу непохитну підтримку всім українцям разом з європейськими інституціями, країнами-членами ЄС та друзями за межами наших кордонів», - зазначила віцепрезидентка з питань демократії та демографії Єврокомісії Дубравка Шуїца.
Міністерка у справах людей похилого віку та соціального забезпечення Швеції Анна Теньє наголосила на важливості міжнародної співпраці у цій сфері.
«Ми повинні продовжувати підтримувати стійкість України та її здатність надавати соціальні послуги, обмінюючись найкращими практиками щодо пенсійної реформи, якісного довгострокового догляду та соціального захисту задля добробуту українського народу», - сказала вона.
Оскільки Україна рухається до членства в ЄС та відновлення, пріоритетність реформ, які забезпечують права та потреби людей похилого віку, набуває вирішального значення.
«Велика Британія визнає важливу роль людей похилого віку у відновленні України, незважаючи на те, що вони є одними з тих, хто найбільше постраждав від війни. Ми повинні забезпечити, щоб їхні голоси були в центрі модернізації, реконструкції та відновлення України», - сказала керівниця відділу з питань соціального відновлення та інтеграції Посольства Великої Британії в Києві Рейчел Кін.
Міжнародна організація HelpAge International закликала партнерів визначити технічні та фінансові ресурси, необхідні для розбудови інклюзивного суспільства в Україні для всіх вікових категорій.
«Давайте працювати разом, щоб побудувати майбутнє, в якому кожну людину, незалежно від віку, цінують і надають можливості», - сказав генеральний директор HelpAge International Черіан Метьюз.
Історії та досвід людей похилого віку
У HelpAge International поділилися історіями літніх людей, які через війну змушені були залишити рідну домівку.
Українські пенсіонери скаржаться на низькі пенсії та неможливість оплатити лікування.
70-річна Олександра живе у Дніпрі як вимушена переселенка та ділить кімнату в гуртожитку з кількома іншими людьми.
Жінка хотіла б жити там, де матиме більше приватності та незалежності. Оскільки нинішній притулок не пристосований до її потреб мобільності. В Олександри також хронічні захворювання. Грошей на ліки їй не вистачає.
70-річна Ольга переїжджала двічі.
З 2022 року вона мешкає в Новомосковську в одній кімнаті з двома іншими людьми. Основною проблемою Ольги є її здоров'я. У жінки погіршується зір. Однак, оплатити лікування вона не може.
65-річна Наталя змушена була залишити свій дім десять років тому. У 2022 році вона та її сім'я евакуювалися до Чернівців, де досі живуть у притулку. У жінки та її чоловіка проблеми зі здоров'ям. Через низькі пенсії вони змушені покладатися на дохід дочки, щоб покрити базові медичні потреби.
Коментарі (0)