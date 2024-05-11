США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 400 мільйонів доларів.
Відповідне розпорядження напередодні видав американський президент Джо Байден.
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Про це повідомили в Білому домі.
Що увійшло у пакет допомоги від США
У Пентагоні розкрили вміст нового пакета допомоги на 400 млн доларів.
До нього, зокрема, увійшли:
- ракети для систем Patriot,
- додаткові системи HIMARS із боєприпасами,
- зенітні ракети Stinger,
- бойові машини Bradley,
- артилерійські снаряди 155-мм та 105-мм,
- машини з захистом від мін і засідок (MRAP),
- системи Javelin.
Також новий пакет допомоги від США передбачає ракети HARM, стрілецьку зброю та патрони до неї, підривні боєприпаси та обладнання для розмінування, берегові та річкові патрульні катери, засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту.
Президент Володимир Зеленський зазначив - важливо, аби оголошена допомога вчасно опинилася на полі бою в Україні.
«Працюємо над логістикою, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті», - сказав глава держави у вечірньому зверненні.
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Допомога Україні від США: що відомо
Це другий пакет військової допомоги від США після того, як наприкінці квітня Конгрес підтримав додаткове фінансування для України.
Тоді Сполучені штати одразу виділили 1 млрд доларів на озброєння для нашої держави. Пакет допомоги передбачав постачання зброї безпосередньо зі складів американської армії.
Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван вважає, що військова допомога США може допомогти Україні здійснити контрнаступ у 2025 році. Хоча спрогнозував, що найближчим часом росіяни матимуть прогрес на полі бою. Мовляв, змінити ситуацію на фронті миттєво - неможливо.
Наступ на Харківську область
США оголосили про новий пакет допомоги на тлі наступу на Харківську область.
Напередодні зранку російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати лінію оборони.
У Міноборони зазначили, що для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні сили України продовжують стримувати наступ ворога.
Обласна влада повідомила про посилення обстрілів та закликала людей евакуюватися з населених пунктів на Вовчанському та Липецькому напрямку.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що ситуація на Харківщині імітує російський широкомасштабний наступ. За його словами, обстановка місцями ускладнена, але контрольована нашими військами. Коваленко наголосив, що ворогу важливо створити інформаційний шторм.
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