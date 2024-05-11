Росія проводить наступальні операції вздовж кордону на Харківщині, аби відволікти та закріпити українські війська на цьому напрямку, й отримати можливість просуватися в інших районах на сході України.

Так вважають в американському Інституті вивчення війни.

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«Російські війська, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на північ від Харкова, яка має обмежені оперативні цілі, але покликана досягти стратегічного ефекту відтягування української живої сили та техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України», - йдеться у звіті аналітиків.

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В ISW оцінили наступ росіян на Харківщині

Зазначається, що армія РФ провела дві обмежені операції в цьому районі: одну на північ від Харкова в напрямку Липців, а іншу - на північний схід від Харкова біля Вовчанська.

Фахівці прогнозують, що найближчими днями російські війська, ймовірно, скористаються своїм тактичним плацдармом на півночі Харківської області для активізації наступальних операцій і проведення початкової фази наступальних дій.

Більше по темі Росіяни обстрілюють Харків та область Внаслідок російських атак у Харкові постраждали діти. У Вовчанську загинула літня жінка.

Таким чином росіяни, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова на відстань дальності стрільби ствольної артилерії.

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Російські війська, ймовірно, спробують використати цей передбачуваний ефект на всій лінії фронту, щоб активізувати зусилля з розширення прориву на північний захід від Авдіївки та спроби захопити Часів Яр, особливо враховуючи, що українські війська продовжують чекати допомоги США та інших країн Заходу.

При цьому в ISW продовжують оцінювати, що російським військам буде важко захопити Харків, якщо вони хочуть це зробити. Адже це вимагатиме довгих переїздів по відкритій місцевості в масштабах, яких російські сили не здійснювали з початку повномасштабного вторгнення.

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Білий дім не очікує серйозних проривів росіян на Харківщині

США вважають, що росіяни збільшать інтенсивність атак на Харківському напрямку

Про це сказав радник Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, масштабний наступ росіян на Харківщині не став несподіванкою для Сполучених Штатів. До того ж американська сторона співпрацювала з Україною, щоб підготувати ЗСУ до відбиття атак.

В Адміністрації Джо Байдена прогнозують - протягом найближчих тижнів російська армія намагатиметься просунутися на полі бою. Але серйозних проривів у Білому домі не очікують.

«Ближчими тижнями Росія, ймовірно, збільшить інтенсивність обстрілів і введе додаткові війська у спробі створити неглибоку буферну зону вздовж українського кордону. Ми впевнені у Збройних Силах України й цілодобово працюємо над тим, щоби забезпечити їх технікою, зброєю, інструментами, необхідними для захисту від цих атак», - сказав Джон Кірбі.

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Він переконаний, що постачання нових пакетів допомоги від США дозволить Україні протистояти російським атакам протягом 2024 року.

Допомога від США

Напередодні США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 400 мільйонів доларів.

Він включатиме, зокрема, боєприпаси для протиповітряної оборони, додаткові системи HIMARS, бронетехніку, протитанкові засоби, патрульні катери, а також інші озброєння.

Це вже другий пакет військової допомоги, після того, як американський Конгрес підтримав додаткове фінансування для України.