У п'ятницю ввечері у тимчасово окупованому місті Ровеньки на Луганщині пролунали вибухи.
Місцеві жителі повідомили про пожежу на нафтобазі.
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У телеграм-каналах з'явилося відео масштабного полум'я.
У Ровеньках загорілася нафтобаза
Згодом удар по нафтобазі підтвердив ватажок місцевої окупаційної адміністрації Леонід Пасічник.
Окупаційна влада звинувачує в обстрілі Київ.
Росіяни скаржаться начебто Україна вдарила по об'єкту американськими ракетами ATACMS з касетним боєприпасом.
Так звана влада регіону повідомляє про трьох загиблих. Ще вісім людей нібито в лікарні.
Удари по нафтобазах
У ніч на 8 травня в окупованому Луганську також горіла нафтобаза.
Як повідомляв голова Луганської ОВА Артем Лисогор, тоді вигоріли продукти переробки та була зруйнована інфраструктура.
Окупаційна влада звинуватила в атаці Україну і заявила начебто в об'єкт поцілила ракета ATACMS.
У соцмережах писали, що під час удару по нафтобазі постраждало також місце дислокації спецполку «поліції» «ЛНР».
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