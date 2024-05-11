Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Місцеві жителі повідомили про пожежу на нафтобазі.

У п'ятницю ввечері у тимчасово окупованому місті Ровеньки на Луганщині пролунали вибухи.

У Ровеньках загорілася нафтобаза

Згодом удар по нафтобазі підтвердив ватажок місцевої окупаційної адміністрації Леонід Пасічник.

Окупаційна влада звинувачує в обстрілі Київ.

Росіяни скаржаться начебто Україна вдарила по об'єкту американськими ракетами ATACMS з касетним боєприпасом.

Advertisement

Так звана влада регіону повідомляє про трьох загиблих. Ще вісім людей нібито в лікарні.

Удари по нафтобазах

У ніч на 8 травня в окупованому Луганську також горіла нафтобаза.

Як повідомляв голова Луганської ОВА Артем Лисогор, тоді вигоріли продукти переробки та була зруйнована інфраструктура.