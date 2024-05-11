У п'ятницю ввечері у тимчасово окупованому місті Ровеньки на Луганщині пролунали вибухи. 

Місцеві жителі повідомили про пожежу на нафтобазі.

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У телеграм-каналах з'явилося відео масштабного полум'я. 

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У Ровеньках загорілася нафтобаза

Згодом удар по нафтобазі підтвердив ватажок місцевої окупаційної адміністрації Леонід Пасічник.

Окупаційна влада звинувачує в обстрілі Київ. 

Росіяни скаржаться начебто Україна вдарила по об'єкту американськими ракетами ATACMS з касетним боєприпасом. 

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Так звана влада регіону повідомляє про трьох загиблих. Ще вісім людей нібито в лікарні. 

Удари по нафтобазах

У ніч на 8 травня в окупованому Луганську також горіла нафтобаза. 

Як повідомляв голова Луганської ОВА Артем Лисогор, тоді вигоріли продукти переробки та була зруйнована інфраструктура.

Окупаційна влада звинуватила в атаці Україну і заявила начебто в об'єкт поцілила ракета ATACMS. 

У соцмережах писали, що під час удару по нафтобазі постраждало також місце дислокації спецполку «поліції» «ЛНР».

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