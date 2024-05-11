Служба безпеки України заявила, що Росія готувала теракти у Києві на 9 травня.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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СБУ затримала російських агентів, які готували теракти у Києві на 9 травня

У відомстві кажуть, що затримали російських агентів, які займалися підготовкою до теракту.

«СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід», - зазначив Дехтяренко.

Більше інформації наразі немає.

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СБУ обіцяє повідомити деталі спецоперації згодом.