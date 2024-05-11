На Харківщині триває евакуація населення з небезпечних районів. 

За добу з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів вивезли майже дві тисячі людей.  

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«Наразі 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 з Харківського, 12 з Богодухівського та 275 людей евакуйовано волонтерами», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. 

Евакуація населення на Харківщині 

Виїхати з прикордонних регіонів людям допомагають поліцейські. 

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Місцевих мешканців, які хочуть евакуюватися, просять звертатися до найближчих відділень поліції або ж за телефонами: 

  • 0-800-33-92-91 - «гаряча лінія» з питань евакуації 
  • спецлінія поліції «102»

Правоохоронці допомагають з транспортом і вивозять людей у визначені безпечні місця.

Стратегічна мета РФ на Харківщині 

Аналітики Інституту вивчення війни назвали стратегічну мету росіян на Харківщині. 

В ISW вважають, що Росія хоче закріпити українські війська на цій ділянці фронту і відволікти від інших районів на сході України.

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Внаслідок російських атак у Харкові постраждали діти. У Вовчанську загинула літня жінка.

Аналітики прогнозують, що російські війська, ймовірно, спробують використати цю ситуацію, щоб активізувати зусилля для розширення прориву на північний захід від Авдіївки та спробувати захопити Часів Яр, враховуючи, що українські війська продовжують чекати допомоги США та інших країн Заходу.

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