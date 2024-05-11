Не минуло й доби, як новина про можливе звільнення Віце-прем'єр-міністра з питань відновлення вслід за успішним голосуванням в парламенті облетіла всіх.

Багато джерел, з якими спілкувався Kyiv Post, були здивовані тим, що це сталося. Навіть сам міністр не приховував свого здивування, про що він заявив у своєму публічному пості на Facebook.

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9 травня депутати також проголосували за звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського, якому Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) висунуло звинувачення у незаконному заволодінні землею.

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«Ми знали лише про Сольського, але не про Кубракова», - повідомило Kyiv Post джерело, близьке до народних депутатів від «Слуги народу».

Критика політики Кубракова продовжувалась в Кабінеті Міністрів протягом останніх чотирьох місяців, повідомило Kyiv Post джерело, близьке до Міністерства економіки.

Більше по темі Рада звільнила міністра аграрної політики Сольського Нардеп Железняк повідомив, що за звільнення міністра агрополітики, який підозрюється у корупції, проголосували 273 депутати.

Це могло початися з самого початку його перебування на посаді – Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку були об'єднані в одне відомство спеціально для Кубракова, без формування показників ефективності його роботи, зазначило джерело.

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Інший високопосадовець у Кабінеті Міністрів додав, що міністерство Кубракова не змогло завершити проєкти будівництва оборонних споруд протягом останніх місяців, а також збільшило борги без жодних прогнозів щодо їх погашення.

«Вони побудували оборонні споруди над Трипільською ТЕС без будь-якої проєктної документації, а потім російські ракети знищили їх – над такими спорудами взагалі неможливо побудувати протиракетну оборону», – розповів він.

Джерело Kyiv Post, близьке до Офісу президента, також повідомило, що вони відчували себе ображеними тим, що Кубраков співпрацював з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ).

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Вони допомогли розпочати розслідування проти деяких депутатів, написав у Facebook член Координаційного комітету Коаліції протидії корупції Андрій Боровик.

У НАБУ відмовилися коментувати можливу співпрацю з Кубраковим, посилаючись на таємницю слідства.

«Багато організацій з Коаліції «RISE Ukraine – Коаліція за відбудову» (і я в тому числі) активно співпрацювали з Мінрегіоном, в тому числі в підготовці законопроектів та нормативно-правових актів», – написала Олександра Бетлій з Інституту економічної політики та розвитку у своєму дописі у фейсбуці.

Дві особи, близькі до переговорів з міністерством, високо оцінили координацію Кубракова з донорами та аналітичними центрами.

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«До мене доходило, що донори навпаки були проти відставки Кубракова, і саме тому він довго залишався у своєму кріслі», – розповіла Kyiv Post особа з цих кіл, побажавши залишитися неназваною.

Політика Кубракова була сумнівною вже у час довоєнного періоду президентства Зеленського. Журналісти українського видання «Наші гроші» разом з громадською організацією «Ліга антитрасту» звинуватили Кубракова в тому, що він дозволив створити картель під час кампанії з реконструкції доріг «Великого будівництва».

«Наші гроші» повідомили, що при побудованих 4 000 кілометрів доріг із загальним бюджетом 120 мільярдів гривень, тендери на їхнє будівництво неодноразово вигравали шість однакових компаній. Це свідчило про відсутність чесної конкуренції.

Міністр відновлення навряд чи буде замінений на нового, написав у своєму дописі народний депутат Ярослав Железняк. Хоча крісло міністра могли зайняти його заступники, розповіло джерело Kyiv Post у парламенті. «Але зараз я не маю жодного уявлення, що відбувається», – розповіли нам.

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Kyiv Post звернулася до Міністерства відновлення та Офісу Президента з проханням прокоментувати причини звільнення Кубракова. Відомства прийняли запити, але на момент публікації не відповіли або не вказали часових рамок, коли вони дадуть відповідь.