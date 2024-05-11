Сили оборони роблять все можливе, аби не дати росіянам просунутися вглиб території на Слобожанському напрямку.

Про це сказав речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

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«На Слобожанському напрямку наші воїни відбили дев'ять атак. Це райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище і Плетенівка - це Харківська область», - сказав він.

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Ситуація на Харківщині: де тривають бої

За інформацією Генерального штабу, станом на ранок наші військові здійснювали вогневе ураження, аби зірвати російський наступ.

«На даний час тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів йти в наступальні дії та просуватись вглиб території нашої держави на напрямках н.п. Липці та Вовчанськ Харківської області. Продовжуються контрударні заходи»», - розповів речник.

Більше по темі Росіяни обстрілюють Харків та область Внаслідок російських атак у Харкові постраждали діти. У Вовчанську загинула літня жінка.

За словами речника, тривають також бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в «сірій зоні». Це Стрілеча, Пильна та Борисівка, а також район Олійникового та Огірцевого.

Евакуація з небезпечних районів Харківської області

На тлі посилення ударів обласна влада звернулася до жителів Вовчанського та Липецького напрямків і нагадала про можливість евакуації.

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За добу з небезпечних районів області виїхало майже дві тисячі людей.

Тим, хто не може самостійно евакуюватися, допомагають правоохоронці.

Вони просять звертатися до найближчих відділень поліції або ж за телефонами:

«гаряча лінія» з питань евакуації 0-800-33-92-91

спецлінія поліції «102»

Наступ Росії на Харківську область

Зранку 10 травня російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати лінію оборони.

В ISW вважають, що такими діями Росія хоче закріпити українські війська на цій ділянці фронту і відволікти від інших районів на сході України.

При цьому аналітики продовжують оцінювати, що російським військам буде важко захопити Харків, якщо вони хочуть це зробити. Адже це вимагатиме довгих переїздів по відкритій місцевості в масштабах, яких російські сили не здійснювали з початку повномасштабного вторгнення.