Російські війська прицільно вдарили по поліцейських екіпажу «Білий янгол» під час евакуації жителів Красногорівки на Донеччині.

Про це повідомили в поліції. 

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Російські снаряди прилетіли за 100 метрів від автомобіля з правоохоронцями та місцевими жителями. 

У поліції показали момент обстрілу екіпажу «Білий янгол» 

«Ворожі снаряди лягли за 100 метрів від автомобіля, де в цей момент правоохоронці допомагали сісти місцевим мешканцям. Поліцейські не розгубилися та швидко вивезли людей з-під вогню», - зазначили в поліції.

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Момент обстрілу зафіксували на відео.

Росіяни обстрілюють Красногорівку на Донеччині 

Красногорівка - під постійним російським вогнем. 

Цього разу залишити рідне місто погодилися двоє літніх людей, які постраждали від атак агресора. 

60-річна жінка неодноразово відмовлялася виїжджати. Однак, під час чергового удару російські снаряди зруйнували її будинок. Сама мешканка була поранена. 

Ще один врятований - 68-річний чоловік. 

«Пенсіонер йшов до магазина, коли росіяни накрили вогнем житловий квартал. Людині прошило руку осколками», - розповіли в поліції. 

Ситуація на Донеччині: за добу армія РФ вбила двох людей 

Протягом доби російські війська атакували 9 населених пунктів області. 

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Загинуло двоє людей. Ще троє - поранені. 

Жертвами окупантів стали мешканці села Єлизаветівка. 

По Часовому Яру загарбники били з «Градів» та артилерії. Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. 

На Новогродівку противник скинув авіабомбу. Зачепило котельню та приватні будинки.

Внаслідок артилерійського обстрілу в селі Маркове також пошкоджені оселі мирних жителів. 

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