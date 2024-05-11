«Ворожі снаряди лягли за 100 метрів від автомобіля, де в цей момент правоохоронці допомагали сісти місцевим мешканцям. Поліцейські не розгубилися та швидко вивезли людей з-під вогню», - зазначили в поліції.

Російські снаряди прилетіли за 100 метрів від автомобіля з правоохоронцями та місцевими жителями.

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Про це повідомили в поліції.

Російські війська прицільно вдарили по поліцейських екіпажу «Білий янгол» під час евакуації жителів Красногорівки на Донеччині.

Росіяни обстрілюють Красногорівку на Донеччині

Красногорівка - під постійним російським вогнем.

Цього разу залишити рідне місто погодилися двоє літніх людей, які постраждали від атак агресора.

60-річна жінка неодноразово відмовлялася виїжджати. Однак, під час чергового удару російські снаряди зруйнували її будинок. Сама мешканка була поранена.

Ще один врятований - 68-річний чоловік.

«Пенсіонер йшов до магазина, коли росіяни накрили вогнем житловий квартал. Людині прошило руку осколками», - розповіли в поліції.

Ситуація на Донеччині: за добу армія РФ вбила двох людей

Протягом доби російські війська атакували 9 населених пунктів області.

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Загинуло двоє людей. Ще троє - поранені.

Жертвами окупантів стали мешканці села Єлизаветівка.

По Часовому Яру загарбники били з «Градів» та артилерії. Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки.

На Новогродівку противник скинув авіабомбу. Зачепило котельню та приватні будинки.