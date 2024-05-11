Російські війська прицільно вдарили по поліцейських екіпажу «Білий янгол» під час евакуації жителів Красногорівки на Донеччині.
Про це повідомили в поліції.
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Російські снаряди прилетіли за 100 метрів від автомобіля з правоохоронцями та місцевими жителями.
У поліції показали момент обстрілу екіпажу «Білий янгол»
«Ворожі снаряди лягли за 100 метрів від автомобіля, де в цей момент правоохоронці допомагали сісти місцевим мешканцям. Поліцейські не розгубилися та швидко вивезли людей з-під вогню», - зазначили в поліції.
Момент обстрілу зафіксували на відео.
Росіяни обстрілюють Красногорівку на Донеччині
Красногорівка - під постійним російським вогнем.
Цього разу залишити рідне місто погодилися двоє літніх людей, які постраждали від атак агресора.
60-річна жінка неодноразово відмовлялася виїжджати. Однак, під час чергового удару російські снаряди зруйнували її будинок. Сама мешканка була поранена.
Ще один врятований - 68-річний чоловік.
«Пенсіонер йшов до магазина, коли росіяни накрили вогнем житловий квартал. Людині прошило руку осколками», - розповіли в поліції.
Ситуація на Донеччині: за добу армія РФ вбила двох людей
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Загинуло двоє людей. Ще троє - поранені.
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