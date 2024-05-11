Нідерланди не братимуть участь у фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2024, що відбудеться ввечері 11 травня.
Про це йдеться у заяві EBU.
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Організатори Євробачення дискваліфікували представника Нідерландів Йоста Кляйна через неналежну поведінку.
Нідерланди не братимуть участь у фіналі конкурсу
«Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту після його виступу в півфіналі ввечері в четвер. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі», - зазначили організатори.
Водночас EBU зазначає, що дискваліфікація не пов'язана з жодним іншим виконавцем чи членом делегації.
«Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити безпечне та захищене робоче середовище для всього персоналу конкурсу. У світлі цього поведінка Йоста Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил конкурсу», - йдеться у повідомленні.
Як зазначає Sky News, Кляйна звинуватили у словесних погрозах на адресу працівниці продюсерського центру у шведському Мальме в ніч на четвер.
Йост Кляйн брав участь у конкурсі з піснею Europapa. Букмекери пророкували йому потрапляння у топ-10 конкурсу, пише Суспільне.
Фінал Євробачення-2024
Гранд-фінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться 11 травня. Він стартує о 22.00 за київським часом.
Після дискваліфікації Нідерландів у фіналі візьмуть участь 25 учасників.
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