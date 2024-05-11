Нідерланди не братимуть участь у фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2024, що відбудеться ввечері 11 травня.

Про це йдеться у заяві EBU.

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Організатори Євробачення дискваліфікували представника Нідерландів Йоста Кляйна через неналежну поведінку.

Нідерланди не братимуть участь у фіналі конкурсу

«Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту після його виступу в півфіналі ввечері в четвер. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі», - зазначили організатори.

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Водночас EBU зазначає, що дискваліфікація не пов'язана з жодним іншим виконавцем чи членом делегації.

«Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити безпечне та захищене робоче середовище для всього персоналу конкурсу. У світлі цього поведінка Йоста Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил конкурсу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Sky News, Кляйна звинуватили у словесних погрозах на адресу працівниці продюсерського центру у шведському Мальме в ніч на четвер.