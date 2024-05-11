У РФ є проблеми із застосуванням авіабомб, які росіяни час від часу «гублять» на своїй території.

Про це повідомляє британська розвідка.

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РФ скидає бомби на власну територію: розвідка Британії пояснила причину

Російські літаки неодноразово випадково скидали бомби над власною територією по дорозі до українських цілей.

У Міністерстві оборони Британії вважають, що це свідчить про системну проблему.

«Ці випадки свідчать про постійну нездатність Росії успішно застосовувати свої боєприпаси за призначенням. Такі помилки мають руйнівні та смертельні наслідки для російського населення», - пишуть аналітики.

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Росіяни «гублять» свої бомби над Бєлгородською областю

У відомстві нагадали кілька випадків, коли російські винищувачі випадково впускали боєприпаси, коли летіли атакувати територію України.

Так, 4 травня 2024 року російський винищувач випадково випустив ФАБ-500 на цивільний район у Бєлгороді.

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Тоді губернатор Бєлгородської області заявив про 30 пошкоджених будинків, 10 автомобілів та п'ятьох поранених людей. Однак, що стало причиною вибуху - російська влада не уточнила.

Ще один ФАБ-250 впав 18 лютого біля Бєлгорода. Через це довелося евакуювати 150 осіб.

За підрахунками ЗМІ, з березня по квітень 2024 року росіяни випадково «впустили» над Бєлгородською областю 20 боєприпасів.