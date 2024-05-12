Одне з найважливіших сімейних свят українці святкують у травні. День матері 2024 року припадає на 12 травня. Це свято, яке в Україні відзначається у другу неділю травня, має власну і дуже цікаву історію.

День матері 2024 року в Україні і світі

Немає ні для кого з нас ріднішої людини, ніж мама, недаремно для вшанування мамі виникло особливе свято — День матері. В Україні воно було запроваджене указом президента України від 10 травня 1999 року.

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Деякі інші країни світу відзначають його щороку 13 травня.

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Сьогодні потрібно не просто дарувати подарунки своїм мамам, але й приходити до них у гості, можете привітати найрідніших за допомогою листівок та теплих слів.

Як і коли з'явилося свято – історія Дня матері

Свято виникло за ініціативою американки Анна Джервіс ще 1908 року. В основі свята, насправді, сумна історія. Так сталося, що мати Анни померла передчасно, тому жінка запропонувала виділити окремий день для дітей, коли вони могли б вшановувати своїх матерів.

Щоб досягнути своєї мети, вона кілька років надсилала листи зі своєю з кілька років поспіль. У от, зрештою, у 1910 році вона отримала позитивний результат. Саме тоді у штаті Вірджинія (США) почали офіційно святкувати День матері. Поступово все більше штатів впроваджували це свято. Згодом американська традиція перейшла у інші країни світу. Так, після закінчення Першої світової війни День матері почали святкувати у Швеції, Норвегії та кількох інших країнах Європи.

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Як святкують День матері в Україні

День матері в Україні почали відзначати у 1999 році. У нашій культурі мама – це берегиня домашнього вогнища, це та людина, до якої діти завжди приходять за добрим словом, порадою та допомогою. До мами всі українці мають особливу повагу, попри те, що офіційно День матері з'явився в Україні лише 25 років тому. Наприклад, українська діаспорав Канаді почала вітати своїх матерів вже у першій половині XX століття (1928 року), тоді як в західних регіонах Україні така ініціатива з'явилася через рік після цього.

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Сьогодні, в День матері ми всі показуємо найріднішим людям свою повагу і любов. Тож зробіть своїй мамі приємність: напишіть на її честь вірш, зробіть подарунок, принесіть їй букет свіжих квітів.