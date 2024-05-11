Українські військові збили ще один російський літак Су-25. 

Про це повідомила 110-та окрема механізована бригада ім. Марка Безручка. 

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Сили оборони збили ще один російський Су-25

Зазначається, що російський Су-25 «приземлили» зенітники бригади. 

«Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25», - йдеться у дописі. 

Як саме та з якого озброєння вдалося збити літак - не уточнюється. 

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Російський літакопад триває 

Тиждень тому бійці цієї ж 110-ї бригади також збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині. 

У Повітряних силах тоді зазначили, що збиття літака свідчить про ефективну роботу Сухопутних військ.

Су-25 - це радянський дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій та  знищення об'єктів із заданими координатами. 

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