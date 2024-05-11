Як саме та з якого озброєння вдалося збити літак - не уточнюється.

«Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25», - йдеться у дописі.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Про це повідомила 110-та окрема механізована бригада ім. Марка Безручка.

Українські військові збили ще один російський літак Су-25.

Російський літакопад триває

Тиждень тому бійці цієї ж 110-ї бригади також збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

У Повітряних силах тоді зазначили, що збиття літака свідчить про ефективну роботу Сухопутних військ.

Су-25 - це радянський дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій та знищення об'єктів із заданими координатами.