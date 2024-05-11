Українські військові збили ще один російський літак Су-25.
Про це повідомила 110-та окрема механізована бригада ім. Марка Безручка.
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Сили оборони збили ще один російський Су-25
Зазначається, що російський Су-25 «приземлили» зенітники бригади.
«Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25», - йдеться у дописі.
Як саме та з якого озброєння вдалося збити літак - не уточнюється.
Російський літакопад триває
Тиждень тому бійці цієї ж 110-ї бригади також збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
У Повітряних силах тоді зазначили, що збиття літака свідчить про ефективну роботу Сухопутних військ.
Су-25 - це радянський дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій та знищення об'єктів із заданими координатами.
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