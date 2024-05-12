У російському Волгограді безпілотник атакував нафтопереробний завод. 

Внаслідок удару на підприємстві виникла пожежа.

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Це підтвердили Kyiv Post джерела у спецслужбі. 

Атака на російські НПЗ - операція ГУР

За даними співрозмовників, крім Волгоградського НПЗ, безпілотники Головного управління розвідки атакували також нафтобазу «Калуганефтепродукт» та Новолипецький металургійний комбінат.

Зазначається, що всі цілі були уражені. 

Безпілотник атакував нафтопереробний завод у Волгограді

Про атаку дронів на Волгоградський НПЗ спочатку повідомили місцеві пабліки. 

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Згодом це підтвердив губернатор області Андрій Бочаров. Він запевнив нібито серйозних пошкоджень на заводі немає. 

Дрони ГУР атакували завод «Лукойлу» у Волгоградській області

У ніч на суботу 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували Волгоградський нафтопереробний завод, що належить «Лукойлу». 

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Це вже другий випадок на литовсько-білоруському кордоні за декілька днів.

Внаслідок удару були пошкоджені установки первинної переробки нафти.

ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка», до якого входить атакований напередодні завод, - найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ. 

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