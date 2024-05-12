У російському Волгограді безпілотник атакував нафтопереробний завод.
Внаслідок удару на підприємстві виникла пожежа.
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Це підтвердили Kyiv Post джерела у спецслужбі.
Атака на російські НПЗ - операція ГУР
За даними співрозмовників, крім Волгоградського НПЗ, безпілотники Головного управління розвідки атакували також нафтобазу «Калуганефтепродукт» та Новолипецький металургійний комбінат.
Зазначається, що всі цілі були уражені.
Безпілотник атакував нафтопереробний завод у Волгограді
Про атаку дронів на Волгоградський НПЗ спочатку повідомили місцеві пабліки.
Згодом це підтвердив губернатор області Андрій Бочаров. Він запевнив нібито серйозних пошкоджень на заводі немає.
Дрони ГУР атакували завод «Лукойлу» у Волгоградській області
У ніч на суботу 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували Волгоградський нафтопереробний завод, що належить «Лукойлу».
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Внаслідок удару були пошкоджені установки первинної переробки нафти.
ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка», до якого входить атакований напередодні завод, - найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.
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