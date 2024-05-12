«Жінка 1950 року народження загинула під уламками конструкцій будинку», - повідомили в ДСНС.

«Щодо напрямку Старий Салтів. Проблем з евакуацією, переміщенням цивільного населення по цьому напрямку немає», - наголосив голова ОВА Олег Синєгубов.

За даними обласної влади, 70% евакуйованих мають житло для проживання. Здебільшого вони залишаються у родичів та близьких.

За понад дві доби з небезпечних районів Харківщини вивезли чотири тисячі людей.

Наступ росіян на Харківщину

Аналітики ISW пишуть, що на Харківщині російська армія має тактично значущі успіхи на менш захищених ділянках.

При цьому фахівці вважають, що росіяни наразі не проводять широкомасштабну операцію з оточення або захоплення Харкова. Такий висновок роблять з чисельності російських підрозділів, які беруть участь у цих операціях.

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На думку ISW, росіяни прагнуть відтягнути ЗСУ з інших ділянок фронту, просунутися до Харкова на відстань досягнення пострілів артилерії, створити «буферну зону» для захисту російського Бєлгорода та обмежити можливий український контрнаступ в цьому районі.