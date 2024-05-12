Українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині, попри прагнення Києва повернути громадян для участі у війні проти Росії.

Про це сказав німецький канцлер Олаф Шольц, повідомляє DW.

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«Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання», – заявив він.

Шольц закликав українців працювати у Німеччині

Канцлер також закликав українців у Німеччині шукати роботу. Шольц сподівається, що біженці з України будуть працювати як тільки матимуть таку змогу.

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«Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці», - зазначив канцлер.

Призупинення надання консульських послуг військовозобов'язаним

23 квітня українське МЗС вирішило тимчасово призупинити надання консульських послуг чоловікам, які підпадають під дію закону про мобілізацію. Тобто чоловіки, віком від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, наразі не зможуть продовжити паспорти, термін дії яких закінчується, або отримати нові.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевнила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.