В 11-му раунді українець спершу відправив суперника у нокдаун. Потім - ще в один. Після цього бій завершили.

Влучні удари Ломаченка призвели до розсічення на правому оці Камбососа, проте він продовжив свої комбінації по корпусу Василя.

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LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV

Ломаченко повернув титул чемпіона

36-річний Ломаченко втратив титул чемпіона світу в легкій вазі у жовтні 2020 року.

Тоді український спортсмен програв Теофімо Лопесу і втратив пояси WBA, WBC та WBO.

Як пише «Суспільне Спорт», у Ломаченка був шанс повернути пояси під час поєдинку проти Девіна Гейні. Однак, бій за звання абсолютного чемпіона світу закінчився поразкою українця одностайним рішенням суддів.

У наступному поєдинку Ломаченко отримав іншу можливість знову побитися за чемпіонський пояс.

Гейні звільнив усі пояси в легкій вазі, тож українець мав шанс стати володарем титулу IBF у поєдинку проти Камбососа, який теж втратив чемпіонські пояси в поєдинку проти Гейні.