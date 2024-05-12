Український боксер Василь Ломаченко переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.
Ломаченко нокаутував австралійця Камбососа
Бій завершився в 11 раунді. Ломаченко двічі нокаутував суперника.
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Українець з першого раунду контролював центр рингу. Австралієць намагався відповідати контратаками.
Влучні удари Ломаченка призвели до розсічення на правому оці Камбососа, проте він продовжив свої комбінації по корпусу Василя.
В 11-му раунді українець спершу відправив суперника у нокдаун. Потім - ще в один. Після цього бій завершили.
LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.— Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024
LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.
LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV
Ломаченко повернув титул чемпіона
36-річний Ломаченко втратив титул чемпіона світу в легкій вазі у жовтні 2020 року.
Тоді український спортсмен програв Теофімо Лопесу і втратив пояси WBA, WBC та WBO.
Як пише «Суспільне Спорт», у Ломаченка був шанс повернути пояси під час поєдинку проти Девіна Гейні. Однак, бій за звання абсолютного чемпіона світу закінчився поразкою українця одностайним рішенням суддів.
У наступному поєдинку Ломаченко отримав іншу можливість знову побитися за чемпіонський пояс.
Гейні звільнив усі пояси в легкій вазі, тож українець мав шанс стати володарем титулу IBF у поєдинку проти Камбососа, який теж втратив чемпіонські пояси в поєдинку проти Гейні.
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