Український боксер Василь Ломаченко переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.

Ломаченко нокаутував австралійця Камбососа

Бій завершився в 11 раунді. Ломаченко двічі нокаутував суперника.

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Українець з першого раунду контролював центр рингу. Австралієць намагався відповідати контратаками. 

Влучні удари Ломаченка призвели до розсічення на правому оці Камбососа, проте він продовжив свої комбінації по корпусу Василя.

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В 11-му раунді українець спершу відправив суперника у нокдаун. Потім - ще в один. Після цього бій завершили.

Ломаченко повернув титул чемпіона

36-річний Ломаченко втратив титул чемпіона світу в легкій вазі у жовтні 2020 року.

Тоді український спортсмен програв Теофімо Лопесу і втратив пояси WBA, WBC та WBO. 

Як пише «Суспільне Спорт», у Ломаченка був шанс повернути пояси під час поєдинку проти Девіна Гейні. Однак, бій за звання абсолютного чемпіона світу закінчився поразкою українця одностайним рішенням суддів.

У наступному поєдинку Ломаченко отримав іншу можливість знову побитися за чемпіонський пояс. 

Гейні звільнив усі пояси в легкій вазі, тож українець мав шанс стати володарем титулу IBF у поєдинку проти Камбососа, який теж втратив чемпіонські пояси в поєдинку проти Гейні.

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