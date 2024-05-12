У російському Бєлгороді обвалився під'їзд 10-поверхівки.
Сталося це під час повітряної тривоги, коли у місті працювала ППО.
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Фото та відео руйнувань публікують місцеві телеграм-канали.
У Бєлгороді обвалився під'їзд житлового будинку
На кадрах видно, що посеред будинку утворилася дірка - обвалилися всі поверхи одного з під'їздів.
Згодом впав і дах зруйнованої частини будинку.
Російська влада традиційно звинуватила в атаці Україну.
Міноборони Росії заявило, що причиною «пошкодження» будинку в Бєлгороді стало нібито падіння уламка однієї зі збитих ракет ТРК «Точка-У».
У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили про провокацію Росії
Вибух у будинку в Бєлгороді схожий на провокацію росіян.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
За його словами, звинувачення росіян не відповідають дійсності.
«Будинок у Бєлгороді схоже підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності», - написав він.
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Коваленко додав, що це також міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда використовує у власних інтересах.
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