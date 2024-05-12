У російському Бєлгороді обвалився під'їзд 10-поверхівки. Сталося це під час повітряної тривоги, коли у місті працювала ППО. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал. Фото та відео руйнувань публікують місцеві телеграм-канали.

У Бєлгороді обвалився під'їзд житлового будинку На кадрах видно, що посеред будинку утворилася дірка - обвалилися всі поверхи одного з під'їздів.

Згодом впав і дах зруйнованої частини будинку.

Російська влада традиційно звинуватила в атаці Україну. Міноборони Росії заявило, що причиною «пошкодження» будинку в Бєлгороді стало нібито падіння уламка однієї зі збитих ракет ТРК «Точка-У». Advertisement У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили про провокацію Росії Вибух у будинку в Бєлгороді схожий на провокацію росіян. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, звинувачення росіян не відповідають дійсності. «Будинок у Бєлгороді схоже підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності», - написав він. Більше по темі Шойгу не звільнили, лише трохи віддалили від влади, а Путін вирішив зміцнити владну вертикаль ЗМІ подають звільнення Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ як покарання за невдачі армії в Україні. Втім, аналіз ситуації показує, що звільнення – частина плану Путіна зі зміцнення своєї влади.