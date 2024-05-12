У російському Бєлгороді обвалився під'їзд 10-поверхівки. 

Сталося це під час повітряної тривоги, коли у місті працювала ППО. 

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Фото та відео руйнувань публікують місцеві телеграм-канали.

У Бєлгороді обвалився під'їзд житлового будинку

На кадрах видно, що посеред будинку утворилася дірка - обвалилися всі поверхи одного з під'їздів. 

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Згодом впав і дах зруйнованої частини будинку. 

Російська влада традиційно звинуватила в атаці Україну. 

Міноборони Росії заявило, що причиною «пошкодження» будинку в Бєлгороді стало нібито падіння уламка однієї зі збитих ракет ТРК «Точка-У». 

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У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили про провокацію Росії

Вибух у будинку в Бєлгороді схожий на провокацію росіян. 

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. 

За його словами, звинувачення росіян не відповідають дійсності. 

«Будинок у Бєлгороді схоже підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності», - написав він. 

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Коваленко додав, що це також міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда використовує у власних інтересах. 

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