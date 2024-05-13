Ворог продовжує посилювати обстріли Вовчанська на Харківщині.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Телеграм.
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"Ворог посилює обстріли Вовчанська. Наші бійці ЗСУ ведуть важкі бої. Північний кордон Харківщини зараз найскладніший напрямок", - повідомив Синєгубов.
Очільник Харківської ОВА також наголосив, що за кілька днів вдалось евакуювати майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району. Кожна особа отримує повний супровід - від гуманітарного до юридичного.
Ворожа ІПСО про події на Харківщині
В іншому повідомленні Синєгубов також наголосив, що ворожа ІПСО зараз спрямована на ситуацію на Харківщині.
"Влада області, адміністрації Вовчанської громади та громад Харківського району працюють на місцях. Як це було і 24-го лютого 2022 року. Вся інформація про нібито «виїзд» органів влади - абсолютні фейки", - йдеться в повідомленні.
Росіяни обстрілюють Харків та область
ГУР знала про плани росіян щодо наступу на Харківщині
Нагадаємо, що українська розвідка знала про плани Росії.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
За його словами, дії ворога на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий. Усі необхідні інстанції і їхнє керівництво були вчасно поінформовані.
Росіяни відправили на Харківщину солдатів Московського та Ленінградського військових округів.
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