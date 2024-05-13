Ворог продовжує посилювати обстріли Вовчанська на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Телеграм

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"Ворог посилює обстріли Вовчанська. Наші бійці ЗСУ ведуть важкі бої. Північний кордон Харківщини зараз найскладніший напрямок", - повідомив Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА також наголосив, що за кілька днів вдалось евакуювати майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району. Кожна особа отримує повний супровід - від гуманітарного до юридичного.

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Ворожа ІПСО про події на Харківщині

В іншому повідомленні Синєгубов також наголосив, що ворожа ІПСО зараз спрямована на ситуацію на Харківщині.

"Влада області, адміністрації Вовчанської громади та громад Харківського району працюють на місцях. Як це було і 24-го лютого 2022 року. Вся інформація про нібито «виїзд» органів влади - абсолютні фейки", - йдеться в повідомленні. 

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Внаслідок російських атак у Харкові постраждали діти. У Вовчанську загинула літня жінка.

 

ГУР знала про плани росіян щодо наступу на Харківщині

Нагадаємо, що українська розвідка знала про плани Росії. 

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.  

За його словами, дії ворога на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий. Усі необхідні інстанції і їхнє керівництво були вчасно поінформовані.

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Росіяни відправили на Харківщину солдатів Московського та Ленінградського військових округів. 

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