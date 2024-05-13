Президент Росії призначив колишнього міністра оборони Серґєя Шойґу новим секретарем Ради безпеки РФ.

Про це повідомляє російська служба BBC.

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"Замість Шойґу Путін несподівано запропонував призначити головою Міноборони першого заступника глави уряду Андрея Бєлоусова. Шойґу своїм указом Путін призначив секретарем Ради безпеки, яку останні 16 років очолював Ніколай Патрушев - один із найбільш наближених до Владіміра Путіна силовиків. У президентському указі про звільнення Патрушева як причину його відставки вказано «перехід на іншу роботу». Яку – не уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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За даними російської служби BBC, прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков пояснив необхідність змінити очільника Міноборони в розпал війни з Україною тим, що «міністерство оборони має бути абсолютно відкрите для інновацій, для впровадження всіх передових ідей, для створення умов економічної конкурентоспроможності».

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Заміна Шойґу пов'язана з високим рівнем корупції

Заміна російського міністра оборони Серґєя Шойгу на Андрея Бєлоусова пов'язана з високим рівнем корупції у відомстві. Це також свідчить про підготовку Кремлем до затяжної війни проти України.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Міністерство оборони Росії під керівництвом Шойґу боролося зі звинуваченнями в корупції на високому рівні та бюрократичній інертності, стикаючись із постійною гострою критикою з боку російських військових коментаторів", - йдеться в повідомленні.

Заступника Шойґу заарештували за хабар

Нагадаємо, що у квітні заступника міноборони РФ Тимура Іванова заарештували через підозру в отриманні хабара в розмірі щонайменше 1 млн рублів.

Про це інформував ТАСС.

Заступника Шойґу відправили в СІЗО на два місяці - до 23 червня. Як підтвердив суд, заступник Шойґу отримав хабар під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб міноборони РФ.