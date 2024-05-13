У неділю президент РФ Владімір Путін звільнив свого багаторічного міністра оборони Серґєя Шойґу і призначив на його місце колишнього першого віце-прем’єра Андрея Бєлоусова – економіста без будь-якого військового досвіду.

“Сьогодні на полі бою перемагає той, хто більше відкритий для інновацій, тому краще, якщо міністерство оборони очолить цивільна людина”, – заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков.

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Сам Шойґу змінив Ніколая Патрушева на посаді секретаря Ради безпеки. Пєсков сказав, що того переводять “на інше місце роботи”, і натякнув, що військовий бюджет Росії, який наразі складає 6,7% її ВВП, може зрости: “Ми зараз наближаємось до ситуації середини 80-х, коли частка витрат на безпековий блок в економіці складала 7,4 відсотка. Це не критично, але надзвичайно важливо” – сказав він.

Путіна і Шойґу вважали близькими друзями (разом їздили на риболовлю, грали в одній хокейній команді), але останнім часом в їхніх стосунках з’явилася дуже помітна напруженість на тлі невдач у війні проти України, яка триває вже більше 26 місяців.

Шойґу обіймав посаду найдовше з усіх міністрів – з 2012 року. Цей уродженець Тувинської автономної республіки РФ був одним із дуже небагатьох неросіян у вищих ешелонах влади в пострадянському Кремлі.

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Шойґу, якому зараз 68 років, почав свій підйом до вершин влади у 1994 році, коли тодішній президент Борис Єльцин призначив його міністром з надзвичайних ситуацій. Його обличчя стало знайомим росіянам з репортажів про його поїздки в регіони, де траплялися надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру.

Російське МНС підтвердило загибель 11 людей у Бєлгороді, де обвалився під’їзд будинку

Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ повідомило про загибель 11 мешканців житлового будинку в Бєлгороді в неділю. Це було перше офіційне повідомлення про загибель людей.

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Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що серед 20 поранених було двоє дітей.

Міністерство оборони РФ заявило, що приблизно об 11:40 “Київський режим” здійснив терористичну атаку” на житловий квартал Бєлгорода, використавши тактичну ракетну систему “Точка-У” та РСЗВ “Вільха” і RM-70 “Vampire”, і що під’їзд 10-поверхового житлового будинку обвалився в результаті падіння уламків українських ракет, усі які були нібито збиті.

Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, своєю чергою, про відсутність доказів того, що удару було завдано з повітря.

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“Будинок у Бєлгороді, схоже, підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності”, – сказав голова Центру Андрій Коваленко.

Росіяни посилили авіаудари по передмістях Харкова і наступ із північного сходу

За повідомленням Генштабу ЗСУ, в неділю було зафіксовано близько 150 бойових зіткнень. Переважна більшість із них відбулася вздовж лінії фронту в Харківській, Чернігівській і Сумській областях і близько 30 – в Донецькій. Всього російська армія завдала 57 авіаударів і 41 з реактивних систем залпового вогню і 6 ракетних ударів.

Більше 20 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей зазнали артилерійських обстрілів, серед них Угли, Гремяч і Кіндратівка. Ще 20 населених пунктів на Харківщині – в тому числі Липці, Нескучне, Стариця і Вовчанськ – були обстріляні з артилерії та мінометів.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що “всі пункти північного прикордоння майже цілодобово знаходяться під ворожим вогнем”, і що російські авіаудари вже дістають до околиць Харкова. З області евакуюють тисячі людей.

У неділю Москва заявила, що російські війська захопили ще чотири села на Харківщині, але Головнокомандувач ЗСУ спростував це, сказавши, що хоча ситуація “складна”, нових просувань російських військ немає.