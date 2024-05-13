У неділю президент РФ Владімір Путін звільнив свого багаторічного міністра оборони Серґєя Шойґу і призначив на його місце колишнього першого віце-прем’єра Андрея Бєлоусова – економіста без будь-якого військового досвіду.
“Сьогодні на полі бою перемагає той, хто більше відкритий для інновацій, тому краще, якщо міністерство оборони очолить цивільна людина”, – заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков.
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Сам Шойґу змінив Ніколая Патрушева на посаді секретаря Ради безпеки. Пєсков сказав, що того переводять “на інше місце роботи”, і натякнув, що військовий бюджет Росії, який наразі складає 6,7% її ВВП, може зрости: “Ми зараз наближаємось до ситуації середини 80-х, коли частка витрат на безпековий блок в економіці складала 7,4 відсотка. Це не критично, але надзвичайно важливо” – сказав він.
Путіна і Шойґу вважали близькими друзями (разом їздили на риболовлю, грали в одній хокейній команді), але останнім часом в їхніх стосунках з’явилася дуже помітна напруженість на тлі невдач у війні проти України, яка триває вже більше 26 місяців.
Шойґу обіймав посаду найдовше з усіх міністрів – з 2012 року. Цей уродженець Тувинської автономної республіки РФ був одним із дуже небагатьох неросіян у вищих ешелонах влади в пострадянському Кремлі.
Шойґу, якому зараз 68 років, почав свій підйом до вершин влади у 1994 році, коли тодішній президент Борис Єльцин призначив його міністром з надзвичайних ситуацій. Його обличчя стало знайомим росіянам з репортажів про його поїздки в регіони, де траплялися надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру.
Російське МНС підтвердило загибель 11 людей у Бєлгороді, де обвалився під’їзд будинку
Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ повідомило про загибель 11 мешканців житлового будинку в Бєлгороді в неділю. Це було перше офіційне повідомлення про загибель людей.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що серед 20 поранених було двоє дітей.
Міністерство оборони РФ заявило, що приблизно об 11:40 “Київський режим” здійснив терористичну атаку” на житловий квартал Бєлгорода, використавши тактичну ракетну систему “Точка-У” та РСЗВ “Вільха” і RM-70 “Vampire”, і що під’їзд 10-поверхового житлового будинку обвалився в результаті падіння уламків українських ракет, усі які були нібито збиті.
Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, своєю чергою, про відсутність доказів того, що удару було завдано з повітря.
“Будинок у Бєлгороді, схоже, підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності”, – сказав голова Центру Андрій Коваленко.
Росіяни посилили авіаудари по передмістях Харкова і наступ із північного сходу
За повідомленням Генштабу ЗСУ, в неділю було зафіксовано близько 150 бойових зіткнень. Переважна більшість із них відбулася вздовж лінії фронту в Харківській, Чернігівській і Сумській областях і близько 30 – в Донецькій. Всього російська армія завдала 57 авіаударів і 41 з реактивних систем залпового вогню і 6 ракетних ударів.
Більше 20 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей зазнали артилерійських обстрілів, серед них Угли, Гремяч і Кіндратівка. Ще 20 населених пунктів на Харківщині – в тому числі Липці, Нескучне, Стариця і Вовчанськ – були обстріляні з артилерії та мінометів.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що “всі пункти північного прикордоння майже цілодобово знаходяться під ворожим вогнем”, і що російські авіаудари вже дістають до околиць Харкова. З області евакуюють тисячі людей.
У неділю Москва заявила, що російські війська захопили ще чотири села на Харківщині, але Головнокомандувач ЗСУ спростував це, сказавши, що хоча ситуація “складна”, нових просувань російських військ немає.
Defensive operations and fierce battles are taking place in the Kharkiv region along a significant border strip. Some villages have effectively turned from a grey zone to a war zone. Occupiers are attempting to seize control of some of them while using others to advance.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2024
I am… pic.twitter.com/jvz75ARUtB
Північна Корея відправила Росії приблизно 6 700 контейнерів зі снарядами
Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік сказав у своєму інтерв’ю, що з вересня 2023 року, коли відбулася зустріч Путіна з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, КНДР відправила Росії 6 700 контейнерів зі снарядами. Як пише “Українська правда”, така кількість контейнерів може вмістити близько 3 мільйонів 152-мм артилерійських снарядів.
Нещодавно повідомлялося, що Росія використовує проти України 122-мм снаряди, виготовлені в Північній Кореї в 1970-х роках. Південнокорейські розвідслужби проводять розслідування і моніторять військове співробітництво між КНДР і РФ.
Наприкінці березня російський представник у Радбезі ООН наклав вето на резолюцію, яка продовжувала мандат групи експертів, відповідальних за моніторинг санкцій проти Північної Кореї.
#Breaking #NorthKorea #FriendlyFather— The Breaking Report (@TheBreakingRprt) May 4, 2024
🚨BREAKING : Kim Jong Un Becomes TikTok Star with Propaganda Video “Friendly Father” Going Viral Among Gen Z with Millions of views on TikTok.
Gen Z TikTokers have switched admiration from Osama Bin Laden to Kim
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