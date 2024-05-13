Австрія підтримала розробку в межах ЄС плану з використання прибутків від заморожених активів російського центробанку для потреб України.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи повідомлення у Федеральному міністерстві європейських та закордонних справ Австрії.

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"Австрія підтримує план з надання Україні доходів від інвестування коштів російського Центрального банку", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві позицію Австрії щодо цього питання.

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Як зазначили в МЗС, положення про використання непередбачених прибутків, яке зараз розробляється в рамках ЄС, стосується використання доходів від інвестування знерухомлених активів російського центрального банку, а не їхню конфіскацію.

"Йдеться не про конфіскацію коштів Центрального банку, а про використання доходу, отриманого від інвестування", - пояснили в МЗС.

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"Австрія й надалі не перешкоджатиме прийняттю Євросоюзом рішень щодо постачання та фінансування зброї та боєприпасів Україні", - запевнили у відомстві.

Посли ЄС підтримали ідею надання Україні коштів від заморожених активів РФ

Нагадаємо, що 8 травня представники Європейського Союзу погодили використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку відновлення України та її військового захисту від агресії Росії.

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Про це повідомило Бельгійське головування в Раді ЄС.

Як зазначалося в дописі, посли ЄС погодили заходи щодо надзвичайних прибутків, отриманих від заморожених активів Росії. Кошти мають піти на підтримку відбудови та військової оборони України в умовах російської агресії.