Православна церква України (ПЦУ) здійснила перехід на новий календар ще минулого року, тож цьогорічні свята мають дещо змінені дати. Особливо це стосується Петра й Павла, як одного з неперехідних православних свят, за новим календарем його святкуватимуть на 13 днів раніше.

День Петра і Павла — історія свята

Петро та Павло, відомі як апостоли та одні з перших учнів Христа. Вони розпочали нести своє послання після смерті та воскресіння Ісуса, проповідуючи та поширюючи Євангеліє в усьому світі.

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Судячи з легенд Петро був очевидцем Преображення Господнього на річці Фавор. Після Вознесіння Ісуса для апостола відкрилась істина та почалось його нове життя. Однак за створення християнської громади в Римі, Петру довелося прийняти мученицьку смерть — його розіп'яли на хресті вниз головою.

Вважається що Петро був уродженцем Віфсаїди та заробляв на життя працюючи як рибалка, разом зі своїм братом, апостолом Андрієм, мав будинок в Капернаумі. Саме Ісус дав Петрові нове ім'я, хоча він народився як Симон. В Євангеліях виділено багато подій з життя Петра, оскільки він був особливо близьким до Ісуса. Петро відомий як ревний християнин та проповідник Євангелія, адже зміг навернути до 8 тисяч осіб.

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Апостол Павло, за язичницьке життя мав ім'я Савл, а після обертання в християнство вже взяв власне ім'я Павло. Він народився в Тарсі та також був проповідником й ніс слово боже до простого люду. Павло був навіть визнаний "стовпом" Церкви Христової та обіймав посаду первоверховного апостола завдяки своїй великій працелюбності та вірі.

Саме Святий Павло заснував християнські Церкви в Малій Азії, Греції, Македонії, Сирії та в багатьох інших регіонах Римської імперії. За свою діяльність апостол також був страчений, проте будучи римським громадянином уникнув страшних тортур і був відразу обезголовлений.

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Вперше свято Святих Петра і Павла на офіційному рівні з'явилося у 324 році. Саме тоді, згідно з даними відкритих джерел, в Константинополі та Римі з'явилися перші храми, присвячені життю та діянням апостолів, що прийняли мученицьку смерть за свою віру.

З четвертого століття в церкві почали проводити обряди на честь святих. Воно проходили щорічно 12 липня або 29 червня по старому стилю. Адже вважається що в цей день, після смерті Апостолів Петра і Павла, їх мощі були перенесені до Константинополя.

Свято Петра і Павла 2024: дата, традиції, заборони

Дата святкування та вшанування вчинків Апостолів Петра й Павла припадала раніше на 12 липня, проте, у 2024 році, ця дата зсунулась. Це сталося через перехід Православної церкви України (ПЦУ) на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року. Цей календар є загальноєвропейським й перехід був зумовлений необхідністю вирівняти дати святкування Різдва Христова. Саме тому 2024 року православні будуть святкувати День Петра і Павла 29 червня.

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Окрім богослужіння в це день, необхідно молитися за здоров'я рідних, добре ставити за них свічки та замовляти молебень та літургія на декілька днів. Врахування апостола Павла й Петра відбувається вже після Петрівського посту, тому на святковому столі мають бути риба та овочі.

Є також особлива страва, яку наші предки багато віків готували на це свято — мандрики. Особливі пшеничні коржики готували із розмішаного на сметані сиру, пшеничного борошна і яєць. А свою назву вони отримали від слова “мандрувати”, адже святі апостоли Петро і Павло багато подорожували, несучи в люд вчення Господнє.

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За традицією в ці дні в селах розпочинався сезон весіль. Вважалося? що саме одруженні в період з 12 липня до 5 серпня будуть щасливі у шлюбі, матимуть міцне здоров'я, довге життя та багато діточок.

Також ПЦУ нагадує про низку заборон, пов'язаних із цим святом (яких, загалом-то, варто було б дотримуватися кожного дня). Як відомо, ревні віряни мають бути чистими душею й тілом не тільки на свята, але й у будні дні. Але на свято апостолів Петра й Павлата церква радить дотримуватися наступних настанов:

не виконувати фізично важку роботу (не поратися в полі, не робити ремонти, генеральні прибирання, не переносити важкі речі, не рубати дрова та не робити запаси);

не пліткувати та не лихословити, поважати ближнього свого;

не позичати гроші та самим не брати у борг у святий день;

не купатися у відкритих водоймах, наражаючи себе на небезпеку;

не займатися рукоділлям (починати нову справу у велике свято — то взагалі не до добра).

Народні прикмети в день апостолів Петра і Павла

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За час існування цього свята християни вигадали чимало народних назв для великого церковного свята Петра й Павла. Серед своїх, з метою скорочення назви, його ще кликали Петрик, Петро-Павло, Петрів день, Петрівка, Петра-рибалки, а також більш поетично Червоне літо та Зелений покіс.

За Київської Русі цей день також вважався святом усіх рибалок, адже сам апостол Петро до свого проповідництва був рибалкою. Вважалося, що цього дня починався літній рибальський сезон. Рибалки, що поставлять свічку перед іконою апостола Петра, отримували благословення святого, тому рибальський сезон мав бути для них успішним.

Зважаючи на те, що свято припадає на період, коли ночі є особливо спекотними, молодь зазвичай святкової ночі йшла в поле й чекала там на схід сонця. Вважалося, якщо схід сонця буде сповнений барвами чи поєднається з веселкою, то всім, хто його стріне, буде щастити цілий рік. Окрім того, дощ цього дня знаменував великий урожай жита та ситу осінь. А ось холодний день на Петра й Павла був поганим знаком - міг провіщати голодний рік.

Однією з традицій чи, скоріше, забобонів, пов'язаних із цим святом, була заборона кувати. Всім, окрім рибалок, на Петра й Павла заборонялося плавати чи бавитися біля водойм, особливо це стосувалося малечі. Вважалося, що нечиста сила - водяниці, водяники та русалки - мають особливу силу цього дня та можуть затягнути на дно.