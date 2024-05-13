Кілька ракет Storm Shadow вранці у понеділок, 13 травня, атакували російську військову частину на горі Ай-Петрі в Криму, внаслідок якої помер командир військової частини, пише Телеграм Astra з посиланням на джерела в екстрених службах анексованого регіону.

На горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Унаслідок влучання ракет територія в/ч зазнала пошкоджень, загинув командир в/ч 85683 Олександр Кулаков і ще один військовослужбовець. Також є поранені, їхня кількість уточнюється.

Advertisement

Kyiv Post звернувся за коментарем до сил оборони та безпеки України, втім не отримав відповіді на момент публікації.

Вранці Міноборони Росії заявило, що нібито всі ракети збито.

Раніше "Крим. Реалії" писали, що у радянські роки на вершині гори Ай-Петрі був створений Радіотехнічний центр дальньої розвідки і наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів у вигляді куль нерідко привертали увагу туристів. Під цими куполами ховаються радіолокаційні комплекси. Тут же облаштовано військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.

3-й радіотехнічний полк - що відомо

3-й радіотехнічний полк - військове формування у складі радіотехнічних військ ПКС РФ. Сформований 2014 року після анексії Криму Російською Федерацією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних Сил України. Штаб розташований у місті Севастополь.