Пісенний конкурс «Євробачення-2023», який торік проходив у Ліверпулі через війну в Україні, отримав телевізійну премію Британської академії телебачення і кіномистецтва BAFTA за «Найкраще висвітлення подій наживо».

Про це повідомляється на сайті BAFTA.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Торішнє Євробачення, яке проводила Британія від імені України, отримало премію

Премію за висвітлення «Євробачення-2023» здобула виробнича група BBC Studios / BBC One. Нагороду BAFTA отримала ведуча пісенного конкурсу Ганна Ваддінґем. Разом із командою ВВС на сцену також піднялася співведуча, українська співачка Юлія Саніна.

Advertisement

У цій же номінації «Євробачення-2023» змагалося з концертом до коронації короля Чарльза, що відбувся торік у травні, та щорічним Королівським фестивалем пам’яті Британського легіону.

Швейцарія перемогла на Євробаченні-2024, Україна на третьому місці

11 травня у шведському місті Мальме відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Цьогоріч перемогли представники Швейцарії - це небінарний співак Nemo з піснею The Code. 

Nemo набрали найбільшу кількість балів від глядачів та журі конкурсу. За що й отримали Кришталевий кубок Євробачення. 

Представниці України - дует alyona alyona & Jerry Heil - з піснею Teresa & Maria посіли третє місце. 

Advertisement

Teresa & Maria натхненна силою українських жінок, яким під час війни доводиться проходити багато перешкод та випробувань. Потужний номер для Євробачення співачкам поставила відома режисерка Таня Муіньо. 

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Ймовірно ракети Storm Shadow вдарили по секретній російській військовій базі ППО в Криму
Далі » Російські військові взяли в полон цивільних з Харківщини