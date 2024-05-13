Пісенний конкурс «Євробачення-2023», який торік проходив у Ліверпулі через війну в Україні, отримав телевізійну премію Британської академії телебачення і кіномистецтва BAFTA за «Найкраще висвітлення подій наживо».

Про це повідомляється на сайті BAFTA.

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Торішнє Євробачення, яке проводила Британія від імені України, отримало премію

Премію за висвітлення «Євробачення-2023» здобула виробнича група BBC Studios / BBC One. Нагороду BAFTA отримала ведуча пісенного конкурсу Ганна Ваддінґем. Разом із командою ВВС на сцену також піднялася співведуча, українська співачка Юлія Саніна.

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У цій же номінації «Євробачення-2023» змагалося з концертом до коронації короля Чарльза, що відбувся торік у травні, та щорічним Королівським фестивалем пам’яті Британського легіону.

Швейцарія перемогла на Євробаченні-2024, Україна на третьому місці

11 травня у шведському місті Мальме відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Цьогоріч перемогли представники Швейцарії - це небінарний співак Nemo з піснею The Code.

Nemo набрали найбільшу кількість балів від глядачів та журі конкурсу. За що й отримали Кришталевий кубок Євробачення.

Представниці України - дует alyona alyona & Jerry Heil - з піснею Teresa & Maria посіли третє місце.

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Teresa & Maria натхненна силою українських жінок, яким під час війни доводиться проходити багато перешкод та випробувань. Потужний номер для Євробачення співачкам поставила відома режисерка Таня Муіньо.