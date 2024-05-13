"Київський метрополітен" оголосив тендер на розширення мережі метро в район Виноградар.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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"За результатами проведеної державної експертизи та на підставі отриманого позитивного експертного звіту, очікувана вартість закупівлі становить 13 956 843 711,13 грн. Прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року".

За даними КМДА, у грудні 2023 року "Київський метрополітен" у судовому порядку розірвав договір з АТ "Київметробуд". Причиною припинення дії договору стали незадовільні терміни виконання будівельних робіт.

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У судовому порядку, вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт.

Як запевняють у "Київському метрополітені", поовження лінії сполучення метро на Виноградар – "важливий міський проєкт, реалізація якого забезпечить житловий масив Виноградар і мешканців Подільського району надійним швидкісним пасажирським транспортом".

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"Київський метрополітен" мав контракти, повʼязані з оточенням колишнього директора метро

КП "Київський метрополітен" укладало контракти на сотні мільйонів гривень з компаніями, повʼязаними з людьми з оточення колишнього директора столичного метро Віктора Брагінського.

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Про це писало видання Економічна правда, посилаючися на матеріали розслідування Bihus.Info.

За даними розслідування, бухгалтерка сестри БрагінськогоСвітлана Ільїна, яка раніше обіймала посаду в його компанії, як ФОП вигравала тендери на постачання спецодягу для комунальників на 17 млн грн.

До того ж, у тендерах також брало участь ТОВ "99 продакшн", власником якої є давній бізнес-партнер колишнього очільника КП Кирило Кривець, а директоркою певний час була двоюрідна сестра Брагінського Ганна Феніна. ТОВ "99 продакшн" загалом отримало 18 млн грн тим самим методом.

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Брагінський написав заяву про звільнення після оприлюднення першого розслідування журналістів Bihus.Info 15 березня.