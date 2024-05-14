Новопризначений секретар РНБО України Олександр Литвиненко заявив у понеділок в інтерв’ю агенції Франс-Пресс (AFP), що Україна “не бачить ризику російського нападу на Харків” попри посилення наступальних дій, які Росія розпочала 10 травня.

“Наразі тривають бойові дії в прикордонні з Росією в Харківській області, – сказав Литвиненко. – Можна сказати, що загрози нападу на місто Харків ми не бачимо”.

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“Але росіян дуже багато, досить багато. Близько 50 тисяч було на кордоні. Зараз їх набагато більш як 30 тисяч”, – додав він.

Одразу після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року кремлівські війська намагалися захопити це друге за величиною місто України, але восени того ж року майже вся область була звільнена.

Литвиненко визнав, що в разі нового наступу росіян на Харків понад мільйон його мешканців будуть змушені евакуюватися, і українська економіка зазнає “величезних збитків”. Проте він вважає, що своїми нинішніми діями Росія прагне створити буферну зону вздовж кордону, щоб обмежити можливості ЗСУ атакувати її територію. Там російська армія вже посилила мінування.

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Харків є найближчим великим українським містом до Бєлгородської області, українські атаки на яку почастішали цього року.

В інтерв’ю AFP Литвиненко також визнав, що ЗСУ завдають ударів по цілях на російській території, але лише по військових цілях і нафтопереробних заводах і нафтобазах, які дають пальне для ведення війни проти України.