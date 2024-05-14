Новопризначений секретар РНБО України Олександр Литвиненко заявив у понеділок в інтерв’ю агенції Франс-Пресс (AFP), що Україна “не бачить ризику російського нападу на Харків” попри посилення наступальних дій, які Росія розпочала 10 травня.
“Наразі тривають бойові дії в прикордонні з Росією в Харківській області, – сказав Литвиненко. – Можна сказати, що загрози нападу на місто Харків ми не бачимо”.
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“Але росіян дуже багато, досить багато. Близько 50 тисяч було на кордоні. Зараз їх набагато більш як 30 тисяч”, – додав він.
Одразу після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року кремлівські війська намагалися захопити це друге за величиною місто України, але восени того ж року майже вся область була звільнена.
Литвиненко визнав, що в разі нового наступу росіян на Харків понад мільйон його мешканців будуть змушені евакуюватися, і українська економіка зазнає “величезних збитків”. Проте він вважає, що своїми нинішніми діями Росія прагне створити буферну зону вздовж кордону, щоб обмежити можливості ЗСУ атакувати її територію. Там російська армія вже посилила мінування.
Харків є найближчим великим українським містом до Бєлгородської області, українські атаки на яку почастішали цього року.
В інтерв’ю AFP Литвиненко також визнав, що ЗСУ завдають ударів по цілях на російській території, але лише по військових цілях і нафтопереробних заводах і нафтобазах, які дають пальне для ведення війни проти України.
"Reports of the Central Committee and the Minister of Defense regarding the situation in all directions, where it is the most hot right now. Kharkiv Oblast - our counterattack actions continue, the direction has been strengthened, in particular Vovchansk and border regions in… pic.twitter.com/F0Ku6qGHfY— Global Monitor (@monitor3444) May 13, 2024
Massive explosion after Russian kamikaze drone strikes a Ukrainian BM-21 multiple rocket launcher (MLRS) in Kharkiv oblast pic.twitter.com/tucdE8Yysx— LogKa (@LogKa11) May 13, 2024
Білий дім заявив, що обіцяна зброя прибуде в Україну вже цього тижня
Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван оголосив у понеділок на прес-брифінгу в Білому домі, що вже цього тижня Київ отримає обіцяну зброю з нового пакету допомоги.
За його словами, допомога надійде “найближчими днями, оскільки ми намагаємося дійсно прискорити темпи постачань… Як я вже казав, через затримку Україна опинилася в ямі, тож ми намагаємось допомогти їй вибратися з неї якомога скоріше”.
Після піврічної паузи, попри спротив купки членів Палати представників, які виступали проти будь-якої допомоги Україні, Конгрес зрештою ухвалив виділення Києву допомоги на суму 61 млрд долларів.
За час цієї затримки, а особливо протягом останнього тижня, російські війська посилили атаки на Харківщині, Сумщині й Чернігівщині, а також просунулися далі на захід на Донеччині.
Європейська комісія подовжила ще на рік торгівельний “безвіз” з Україною
У понеділок Європейська комісія опублікувала прес-реліз, у якому оголосила про подовження на один рік дії Автономних торгівельних заходів щодо України, що передбачають призупинення ввізних мит і квот на український експорт в ЄС. Такий сприятливий режим був запроваджений у червні 2022 року, за три місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
“Ці так звані Автономні торгівельні заходи є … ключовим елементом непохитної підтримки України з боку ЄС і рятівним кругом для її економіки через доступ до ринку ЄС”, – сказано в прес-релізі.
“Водночас вони враховують певні європейські занепокоєння. Зокрема, з огляду на суттєве збільшення імпорту деяких видів сільськогосподарської продукції з України до ЄС у 2022 та у 2023 роках оновлені АЗТ містять посилені захисні механізми. Це дозволяє застосування швидких коригувальних заходів у разі суттєвих порушень на ринку ЄС, однієї або кількох країн - членів Спільноти.
Додаткові захисні заходи можуть бути застосовані до таких товарів, як курячі яйця, курятина, цукор, овес, кукурудза, крупа і мед. Запобіжники будуть автоматично застосовуватися, якщо обсяг імпорту цих товарів досягатиме середнього щорічного обсягу імпорту з України до ЄС у період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року”.
Український командир в інтерв’ю BBC: “Росіяни просто зайшли”
Командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославськийзаявив у нещодавньому інтерв’ю BBC, що на північно-східному кордоні з Росією немає оборонних укріплень і мінних полів, і що туди російські війська просто “зайшли пішки”. Він назвав це “зрадою”.
“Ярославський … брав участь у наступі на Харківщині восени 2022 року, коли росіян відкинули аж до кордону. Але тепер він і його люди опинилися у ситуації, коли це треба зробити знову”, – йдеться в матеріалі ВВС.
За словами Ярославського, росіяни просунулися вглиб території лише на кілька кілометрів, “але захопили площу близько 100 км² території України”. На Донбасі на це їм знадобилися місяці.
“Першої лінії оборони не було. Ми це бачили. Росіяни просто зайшли пішки. Вони просто зайшли, без жодних замінованих полів, – сказав він. – Або це була злочинна халатність, або корупція. Це не був провал. Це була зрада”.
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