За останню добу Миколаївщина двічі опинилася під ворожим вогнем. Росіяни цілили по Вознесенському району, Куцурубській та Очаківській громадах.

Про це повідомила Миколаївська обласна державна адміністрація. на сторінці Фейсбук.

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Росія обстріляла Миколаївщину

"Учора, 13 травня, о 15:20 зафіксовано влучання ворожої ракети по відкритій ділянці місцевості Вознесенського району. Постраждалих немає.

Миколаївський район: Учора, 13 травня, о 16:57 та 17:17 під ворожим мінометним вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, в ніч на 14 травня, о 03:41 артилерійського обстрілу зазнала Куцурубська громада. Постраждалих також немає.