За останню добу Миколаївщина двічі опинилася під ворожим вогнем. Росіяни цілили по Вознесенському району, Куцурубській та Очаківській громадах.

Про це повідомила Миколаївська обласна державна адміністрація. на сторінці Фейсбук.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росія обстріляла Миколаївщину

"Учора, 13 травня, о 15:20 зафіксовано влучання ворожої ракети по відкритій ділянці місцевості Вознесенського району. Постраждалих немає.

Миколаївський район: Учора, 13 травня, о 16:57 та 17:17 під ворожим мінометним вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.  

Advertisement

Як зазначається, в ніч на 14 травня, о 03:41 артилерійського обстрілу зазнала Куцурубська громада. Постраждалих також немає.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росія вдарила по інфраструктурі Одещини: є загиблий та постраждалі Одеса
Росія вдарила по інфраструктурі Одещини: є загиблий та постраждалі
Київ Пост
2д тому
Армія РФ вдарила КАБами по Харкову: є загиблі та поранені Ракетні обстріли
Армія РФ вдарила КАБами по Харкову: є загиблі та поранені
Київ Пост
2д тому
Росія обстріляла Донеччину понад 2200 разів за добу Ракетні обстріли
Росія обстріляла Донеччину понад 2200 разів за добу
Київ Пост
2д тому
Удари по енергетиці України, ймовірно, спричинили довгострокову шкоду Ракетні обстріли
Удари по енергетиці України, ймовірно, спричинили довгострокову шкоду
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Хроніка війни в Україні. 14 травня: “Намагаємось допомогти якомога швидше вибратися з цієї ями”
Далі » Сили ППО знищили всі "Шахеди", якими РФ вночі обстрілювала Україну