Сили оборони України контролюють ситуацію по всій лінії фронту, у Донецькій області захисники збили ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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"Українські воїни завдають ворогу втрат, відновлюють позиції та на окремих ділянках мають тактичні успіхи", – заявили в Генштабі.

Характеристики Су-25

Су-25 - це радянський дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій та знищення об'єктів із заданими координатами. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні повільні цілі (гелікоптери і транспортні літаки).

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Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року. Зокрема, брали участь у багатьох військових конфліктів і залишаються у строю ВПС Росії та інших країн СНД.

Яка ситуація на фронті

Повідомляється, що на Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до семи, на Сіверському напрямку – до 14, на Краматорському напрямку – до 31, на Покровському напрямку – до 31.

На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація не змінилася, перебуває під котролем українських військ.

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"Усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий спротив українських захисників", – наголосили в Генеральному штабі.

Російський літакопад триває

Сьогодні воїни 47-ї окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Два дні тому українські військові-зенитники 110-ої окремої механізованої бригади ім. Марка Безручка. збили ще один російський літак Су-25.

Тиждень тому бійці цієї ж 110-ї бригади також збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

У Повітряних силах тоді зазначили, що збиття літака свідчить про ефективну роботу Сухопутних військ.