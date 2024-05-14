У ніч проти 14 травня сили ППО знищили всі 18 "Шахедів", якими Росія атакувала Україну.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Сили ППО знищили всі дрони
"У ніч на 14 травня 2024 року ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, удар відбивали винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
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Вночі росіяни також бомбардували Харків КАБами.
Про це повідомив у Телеграм Харківський міський голова Ігор Терехов.
"По Харкову вдарили двома КАБами. Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька пошкоджені. Другий прийшовся по відкритій місцині. Обидва прилетіли у густонаселений район", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначає Терехов, постраждали двоє людей: чоловік 52 років та жінка 66 років.
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