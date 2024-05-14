У ніч проти 14 травня сили ППО знищили всі 18 "Шахедів", якими Росія атакувала Україну.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Сили ППО знищили всі дрони

"У ніч на 14 травня 2024 року ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, удар відбивали винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.