У ніч проти 14 травня сили ППО знищили всі 18 "Шахедів", якими Росія атакувала Україну.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Сили ППО знищили всі дрони

"У ніч на 14 травня 2024 року ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, удар відбивали винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

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Атака на Харківщину - що треба знати

Вночі росіяни також бомбардували Харків  КАБами. 

Про це повідомив у Телеграм Харківський міський голова Ігор Терехов. 

"По Харкову вдарили двома КАБами. Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька пошкоджені. Другий прийшовся по відкритій місцині. Обидва прилетіли у густонаселений район", - йдеться в повідомленні.

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Вночі сили ППО збили всі 13 «шахедів», якими Росія атакувала Україну. Однак, є пошкодження.

 Як зазначає Терехов, постраждали двоє людей: чоловік 52 років та жінка 66 років. 

 

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