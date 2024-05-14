Найбільший оператор електронних комунікацій Київстар і Державна служба України з надзвичайних ситуацій підписали меморандум про співпрацю з метою вдосконалення процесу розмінування територій, що зазнали руйнувань внаслідок збройної агресії російської федерації, підвищення рівня безпеки в територіальних громадах та відбудови України.

Україна зараз — одна з найбільш замінованих країн у світі. Вибухонебезпечними предметами забруднено близько 156 тисяч кв. км території. Київстар і Державна служба України з надзвичайних ситуацій починають співпрацю з використанням сучасних технологій для операторів з розмінування. Київстар і ДСНС проводитимуть спільне випробування сервісів сигналу корекції RTK з метою забезпечення високої точності картографування забруднених територій та моніторингу виконання робіт.

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Київстар — перший і єдиний оператор електронних комунікацій України, який надає послугу RTK і має власну мережу покриття точного позиціонування.

"Допомагати у відновленні країни — важлива місія для Київстар та усіх українців. Але таке відновлення неможливе без швидкого і безпечного розмінування територій. Київстар готовий ділитися досвідом впровадження новітніх технологій, що допоможуть пришвидшити розмінування, адже українці не можуть чекати десятиліттями", — зазначив Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу Київстар.

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Він додав, що застосування рішень з підтримкою технології RTK (що дає точність до 2,5 см) дозволить краще визначати координати небезпечних об’єктів та меж небезпечних територій. А це допоможе вберегти життя як вибухотехнікам ДСНС, так і цивільному населенню.

Заступник Голови ДСНС України Роман Примуш наголосив на важливості співпраці між державними структурами та бізнесом, особливо зараз, коли українці протистоять збройній агресії рф і виборюють своє право на вільне життя у незалежній країні.

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"Державна служба України з надзвичайних ситуацій активно впроваджує у своїй діяльності новітні технології. Одним із величезних викликів, які стоять нині перед надзвичайниками, є масштабне мінування ворогом української землі. І саме застосування нових рішень та підходів, у тому числі цифровізація процесу, допомагає прискорити очищення забруднених територій від смертельно небезпечних російських "подарунків", але найголовніше - зберегти здоров'я й життя наших фахівців", - підкреслив Роман Примуш.

Київстар забезпечить партнерів доступом до технології RTK та надаватиме рекомендації щодо вибору та використання GNSS-приймачів. Також спеціалісти компанії здійснюватимуть аналітичні дослідження з випробування технологій позиціонування та визначення координат на місцевості.

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Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на грудень 2023 року обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 млн дол США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 1,8 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua