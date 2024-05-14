"Український дім" 18 травня презентує нову унікальну виставку "Небачена Сила". Вона розкаже про сучасний ненасильницький опір українців, які наразі перебувають в окупації та його прояви в різних формах мистецтва.

"Небачена сила": це виставка про ненасильницький спротив в Україні

Після ретроспективної виставки художниці Алли Горської "Боривітер", на якій було представлено понад 100 творів живопису, графіки, ескізів монументальних робіт з музейних і приватних колекцій, "Український дім" радує нас новою сильною експозицією. Вже 18-го травня там відкриється нова виставка "Небачена сила" про ненасильницький спротив українців на окупованих територіях. Саме в день відкриття виставки в "Українському домі" буде відбуватися вшануванням Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу у рамках 80 роковин депортації.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ця сильна й сповнена болю українського народу експозиція створена для того, щоб люди побачили якою ж могутньою силою українців у російсько-українській війні є ненасильницький опір простих українців та українок. Кураторка виставки Ольга Муха стверджує, що метою організаторів виставки було надихнути спільноту як в Україні, так і за кордоном на більш активну підтримку ненасильницького опору в Україні.

Advertisement

Чому важливий ненасильницький спротив окупації та що про нього відомо?

Наразі в Україні існує багато спільнот небайдужих громадян, які чинять ненасильницький супротив на окупованих територіях та фактично ведуть партизанську інформаційну війну. Зокрема, це громадський рух "Жовта стрічка", що зародився ще у квітні 2022 року в Херсоні, а також жіночий рух "Зла Мавка", який розпочав свою дільність у 2023-му в Мелітополі. Окремо варто виділити групи, які передають тактично важливу інформацію ЗСУ та співпрацюють з нашою владою. Це, наприклад, "Бойові кримські чайки" та "Атеш". Багато хто вважає, що ненасильницький опір це про пасивність та невизначеність, але насправді це дуже потужні рухи, які допомагають людям відчувати, що вони не самі, й демонструвати свою позицію навіть в жахливих, небезпечних умовах окупації.