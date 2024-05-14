"Український дім" 18 травня презентує нову унікальну виставку "Небачена Сила". Вона розкаже про сучасний ненасильницький опір українців, які наразі перебувають в окупації та його прояви в різних формах мистецтва.
"Небачена сила": це виставка про ненасильницький спротив в Україні
Після ретроспективної виставки художниці Алли Горської "Боривітер", на якій було представлено понад 100 творів живопису, графіки, ескізів монументальних робіт з музейних і приватних колекцій, "Український дім" радує нас новою сильною експозицією. Вже 18-го травня там відкриється нова виставка "Небачена сила" про ненасильницький спротив українців на окупованих територіях. Саме в день відкриття виставки в "Українському домі" буде відбуватися вшануванням Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу у рамках 80 роковин депортації.
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Ця сильна й сповнена болю українського народу експозиція створена для того, щоб люди побачили якою ж могутньою силою українців у російсько-українській війні є ненасильницький опір простих українців та українок. Кураторка виставки Ольга Муха стверджує, що метою організаторів виставки було надихнути спільноту як в Україні, так і за кордоном на більш активну підтримку ненасильницького опору в Україні.
Чому важливий ненасильницький спротив окупації та що про нього відомо?
Наразі в Україні існує багато спільнот небайдужих громадян, які чинять ненасильницький супротив на окупованих територіях та фактично ведуть партизанську інформаційну війну. Зокрема, це громадський рух "Жовта стрічка", що зародився ще у квітні 2022 року в Херсоні, а також жіночий рух "Зла Мавка", який розпочав свою дільність у 2023-му в Мелітополі. Окремо варто виділити групи, які передають тактично важливу інформацію ЗСУ та співпрацюють з нашою владою. Це, наприклад, "Бойові кримські чайки" та "Атеш". Багато хто вважає, що ненасильницький опір це про пасивність та невизначеність, але насправді це дуже потужні рухи, які допомагають людям відчувати, що вони не самі, й демонструвати свою позицію навіть в жахливих, небезпечних умовах окупації.
Спротив — це дуже важливий рух, який задіює сили багатьох громадян та має як індивідуальні, так й організовані прояви. Він може виражатися в публічній демонстрації української символіки, ідентичності та культури, викритті російських посадовців та проросійських місцевих діячів, а також у відмові від співпраці з окупантами. Все, що шкодить агресору та окупанту, можна вважати спротивом та рухом за свободу на окупованих територіях. Це також і введення в оману російських солдатів, будь-якого роду саботаж на підприємствах чи в цивільному житті, соціальний бойкот їхніх заходів та установ і ще багато чого іншого.
Виставка "Небачена сила", зокрема, описує досвід ненасильницького опору українців з боку жінок та їхнього вкладу у нашу перемогу. Не варто недооцінювати силу жіночої спільноти та їхню активність у формуванні сильної нової української ідентичності. Завдяки силі українського духу спротив на ТОТ інколи набуває дуже несподіваних форм. Але важливим є те, що цей опір створює перешкоди для життя й роботи росіян, де це тільки можливо.
Виставка про ненасильницький спротив "Небачена сила": чого очікувати?
Цього разу у виставковому просторі гармонійно об’єднані численні інформаційні, мистецькі та інтерактивні елементи. Структура експозиції створює цікаве відчуття імерсивного досвіду, який дозволяє пережити самому весь спектр емоцій людей в окупації. Так на виставці будуть представлені:
- секції, присвячені рухам Жовта Стрічка та Зла Мавка;
- нотатки жінок в окупації — Мавок, які дають відсіч;
- лабіринт "Делаю вид" з плакатами кримського художника Антіка Данова, що передає шизофренічність реальності окупації;
- мистецька експозиція, в якій представлені роботи мисткинь Яни Голуб'ятникової, Альони Маляренко, Марії Куліковської, Алевтини Кахідзе, Лії Достлєвої, Юлії По, Еміне Зіятдінової, Діани Берг, Юлії Данилевської;
- картонні карикатурні фігури ватажків "лнр/днр" Сергія Захарова, що стояли на вулицях Донецька 2014 року;
- відео Ukraïner із проєкту «Деокупація»;
- вірусні меми Максима Паленка;
- поетична інсталяція від PEN Ukraine;
- інтерактивна секція із VR від музейної мережі та "Території терору";
- відеоісторії про поранені об’єкти культури в Тростянці та Охтирці, зафільмовані Музейним кризовим центром у межах проєкту "Поранена культура";
- стіна солідарності "Залиш свою підтримку опору".
Виставка "Небачена сила" триватиме з 18 травня по 2 червня на 5 поверсі Національного центру "Український дім". Відвідування виставки буде безкоштовним, тоді як вхід в "Український дім" коштує 100 грн. Понеділок вихідний, а в інші дні виставка готова приймати відвідувачів з 11:00 — 19:00.
Історично український спротив завжди був і є вигадливим, мистецьким, зухвалим та трохи сатиричним. Тож виставка увібрала в себе всі аспекти символізму та прояву супротиву, зокрема вірусні меми та плакати кримського художника Антіка Данова, що передає шизофренічну реальність окупації. Всі роботи представлені на виставці — це яскраві приклади спротиву й опору, які варто побачити кожному.
На підтримку виставки "Небачена сила" з 29 квітня до 12 травня Радіо Культура транслювало записи зі щоденників учасниць жіночого руху опору "Зла Мавка". Це 14 радіоісторій, створених на основі оригінальних щоденникових записів жінок різного віку та професій, які живуть в умовах окупації, записаних акторками Галиною Стефановою, Наталією Ярошенко та Анастасією Рулою. Наразі послухати уривки цих щоденників у записі можна тут.
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