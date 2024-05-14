Росія вкотре нанесла масовий комбінований удар по Донеччині.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Донецької області.

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"Російські війська обстріляли 7 населених пунктів: міста Новогродівка, Покровськ, Селидове, села Діброва, Желанне, Миколаївка, Птиче. Пошкоджено 36 цивільних об’єктів – 22 житлових будинки, складські приміщення, гараж, автомобілі, навчальний заклад, адмінбудівля, об’єкт інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, Росія атакувала Покровськ трьома ракетами із ЗРК «С-300». Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки, адмінбудівля, об’єкт інфраструктури, але обійшлося без жертв серед цивільного населення.

"По Новогродвці російські війська вдарили двома ракетами «С-300». Пошкоджено 3 приватні та 9 багатоквартирних будинків, автомобілі. Ще одну ракету із ЗРК «С-300» ворог спрямував на Селидове, пошкодив 2 багатоквартирних будинки, навчальний заклад", - додається в повідомленні.

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Під ворожим комбінованим вогнем опинилися 7 населених пунктів.

Внаслідок артилерійських обстрілів руйнувань зазнали дві оселі в селі Птиче, ще дві пошкоджено в Желанному.

За допомогою поліції евакуйовано ще 318 людей, з них 36 дітей, коментує поліція.

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Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Росіяни обстрілювали Донеччину

Нагадаємо, що в березні російські сили також обстрілювали Донецьку область.

Про це повідомляли в обласній прокуратурі

По місту вдарили з артилерії. 

Як зазначалося, під час атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річну доньку, яка зазнала тілесних ушкоджень на подвір’ї, доправили до медичного закладу. Лікарі діагностували у потерпілої мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

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