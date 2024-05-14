Володимир Зеленський обговорить із держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном безпековий договір та залучення більшої кількості країн до участі в прийдешньому Саміті миру у Швейцарії, в Бюргенштоці.

Про це повідомив Укрінорм, цитуючи Зеленського під час зустрічі з держсекретарем США в Києві.

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"Звичайно, я хочу обговорити безпекові гарантії, яким чином наші команди працюють над ними, і Саміт миру, що є беззаперечно важливим для нас. Ми потребуємо участі не лише Сполучених Штатів. Ми потребуємо Президента Байдена і вашої допомоги залучити якомога більше країн до цього саміту", - пояснив Президент України.

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Зеленський назвав три питання для обговорення на Саміті миру

Про це розповів президент під час спілкування з курсантами Національної академії прикордонної служби імені Богдана Хмельницького.

За словами Зеленського, у пріоритеті будуть питання енергетичної та ядерної безпеки. Далі питання вільного судноплавства - це харчова безпека - і відсутності блокування Чорного й Азовського морів. І гуманітарний трек, до якого входить два питання - це обмін «всіх на всіх» і повернення українських дітей, примусово депортованих у Росію.

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Росія не братиме участі в Саміті

Україна очікує, що у Глобальному саміті миру візьмуть участь лідери країн з усіх континентів світу, крім Росії.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, для України важливо, щоб на Глобальному саміті миру була присутня максимальна кількість країн. Тому залучені всі: і уряд, і парламент, і Офіс Президента. Усі працюють, щоб світ говорив про Саміт миру і закликав лідерів брати в ньому участь.