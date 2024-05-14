Рада ЄС затвердила План для Ukraine Facility. Це рішення відкриває шлях для підписання відповідних документів про фінансування в рамках програми, а також подальшої реалізації Ukraine Facility у 2024-2027 роках.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
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Євросоюз остаточно погодив український план реформ, необхідних для отримання 50 млрд євро
У повідомленні зазначається, що затвердження Плану також дозволить Єврокомісії надати Україні до 1,89 млрд євро попереднього безумовного фінансування. Цей транш очікується після підписання Україною Рамкової угоди та її ратифікації Верховною Радою.
«За чотири роки реалізація Плану дозволить нам створити сприятливі умови для економічного відновлення та європейської інтеграції у багатьох сферах життя країни. Затвердження Плану також дозволить Європейській Комісії надати Україні до 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування. Надалі ми отримуватимемо регулярні виплати за виконання передбачених у Плані квартальних індикаторів впродовж 4 років дії програми», - зазначила Перший віцепрем'єр-міністр України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.
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Україна вже отримала 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні цього року за успішне виконання 5 індикаторів. Далі необхідно виконати 9 індикаторів, що дозволить отримати 4,110 млрд євро у вересні 2024 року.
Крім того, Уряд України паралельно з затвердженням Плану провів переговори з Європейською Комісією та узгодив Рамкову Угоду, яка стане правовою основою для отримання Україною сталого фінансування у рамках Ukraine Facility до 2027 року за умови успішного виконання Плану. Угода також передбачає посилену співпрацю з питань фінансового моніторингу та аудиту з відповідними інституціями ЄС, як OLAF та Європейський суд аудиторів.
Загалом План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року. План розроблявся в повній синхронізації з ключовими міжнародними партнерами України. З огляду на це, передбачені Планом індикатори частково відповідають вже наявним міжнародним зобов’язанням України в рамках інших угод.
За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.
Схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility та найближчим часом отримати 1,89 млрд євро.
"А загалом цього року в межах програми розраховуємо залучити 16 млрд євро. Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з Росією", - зазначив Шмигаль.
Які реформи передбачає український план
Український план визначає 69 реформ та 10 інвестиційних програм, які містять 146 якісних та кількісних індикаторів. Запропоновані в Українському плані реформи охоплюють 15 сфер, у тому числі енергетику, сільське господарство, транспорт, «зелену» та цифрову трансформацію, розвиток людського капіталу, а також реформування підприємств державної власності. До цього ж переліку належать покращення бізнес-клімату, реформи у сфері державних фінансів та децентралізація.
Всі ці заходи мають на меті розвинути макроекономічну та фінансову стійкість України, покращити її систему управління, підвищити спроможності та ефективність органів адміністративного управління. Вони дозволять також підвищити підзвітність та доброчесність судової системи, підтримати розвиток приватного сектору та створити умови для сталого економічного зростання.
Кілька реформ, як очікується, мають сприяти зусиллям України на шляху до входження до ЄС через просування в адаптації до законодавства ЄС, зокрема, в питаннях громадської адміністрації, державного фінансування, боротьби з відмиванням грошей, державного замовлення, а також у секторах транспорту та аграрного виробництва.
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