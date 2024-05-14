Майже чверть новостворених фопів припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року.

Про це повідомив Опендатабот.

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"Майже 31 тисяча фопів припинила свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Найчастіше закриваються бізнеси у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині. Понад 23% новостворених фопів минулоріч закрились у 2024 році", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 30 904 фопи припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Нових бізнесів відкрилося удвічі більше - понад 74 тисячі за перший квартал цього року.

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"Найбільше закривається бізнесів у Києві - понад 3,8 тисяч або ж 12,4%. На другому місці антирейтингу Харківщина - майже 2,4 тисячі бізнесів. І замикає топ Дніпропетровщина, там припинили свою діяльність також майже 2,4 тисячі фопів або 7.7%", - пояснює Опендатабот.

Також до антитопу потрапили Одещина та Львівщина - 7.7% та 6.8% відповідно.