Майже чверть новостворених фопів припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року.

Про це повідомив Опендатабот

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Майже 31 тисяча фопів припинила свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Найчастіше закриваються бізнеси у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині. Понад 23% новостворених фопів минулоріч закрились у 2024 році", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 30 904 фопи припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Нових бізнесів відкрилося удвічі більше - понад 74 тисячі за перший квартал цього року.

Advertisement

"Найбільше закривається бізнесів у Києві - понад 3,8 тисяч або ж 12,4%. На другому місці антирейтингу Харківщина - майже 2,4 тисячі бізнесів. І замикає топ Дніпропетровщина, там припинили свою діяльність також майже 2,4 тисячі фопів або 7.7%", - пояснює Опендатабот.

Також до антитопу потрапили Одещина та Львівщина - 7.7% та 6.8% відповідно. 

Фото: Опендатабот

Фото: Опендатабот

У яких сферах найчастіше закривається фоп

За даними Опендатабот, найчастіше закриваються фопи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі - 10 773 (34.9%). До трійки лідерів потрапили сфери комп'ютерного програмування та оптової торгівлі - 10.1% та 6.2% відповідно. 

Фото: Опендатабот

Фото: Опендатабот

З початку року в Україні відкрили рекордну кількість ФОПів

За перший квартал 2024 року українці відкрили 74 050 нових ФОПів.

Advertisement

Про це свідчили дані Опендатабот.

За перший квартал поточного року у Києві зареєстрували 10 252 нових бізнесів - 13,8% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровщина: 6,8 тисяч новостворених бізнесів. Остання в трійці лідерів лідерів Київська область - 5,7 тисяч нових ФОПів.

Найпопулярнішим сегментом, роздрібною торгівлею, займається чверть новозареєстрованих ФОПів  Ця сфера посідає перше місці незмінно протягом останніх 4 років. 

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній "Я на вас Д-30 наведу" - російський командир погрозами жене солдатів у наступ на Харківщині
Далі » ЄС остаточно схвалив український план реформ, необхідних для отримання 50 млрд євро