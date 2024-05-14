Майже чверть новостворених фопів припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року.
Про це повідомив Опендатабот.
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"Майже 31 тисяча фопів припинила свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Найчастіше закриваються бізнеси у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині. Понад 23% новостворених фопів минулоріч закрились у 2024 році", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, 30 904 фопи припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Нових бізнесів відкрилося удвічі більше - понад 74 тисячі за перший квартал цього року.
"Найбільше закривається бізнесів у Києві - понад 3,8 тисяч або ж 12,4%. На другому місці антирейтингу Харківщина - майже 2,4 тисячі бізнесів. І замикає топ Дніпропетровщина, там припинили свою діяльність також майже 2,4 тисячі фопів або 7.7%", - пояснює Опендатабот.
Також до антитопу потрапили Одещина та Львівщина - 7.7% та 6.8% відповідно.
У яких сферах найчастіше закривається фоп
За даними Опендатабот, найчастіше закриваються фопи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі - 10 773 (34.9%). До трійки лідерів потрапили сфери комп'ютерного програмування та оптової торгівлі - 10.1% та 6.2% відповідно.
З початку року в Україні відкрили рекордну кількість ФОПів
За перший квартал 2024 року українці відкрили 74 050 нових ФОПів.
Про це свідчили дані Опендатабот.
За перший квартал поточного року у Києві зареєстрували 10 252 нових бізнесів - 13,8% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровщина: 6,8 тисяч новостворених бізнесів. Остання в трійці лідерів лідерів Київська область - 5,7 тисяч нових ФОПів.
Найпопулярнішим сегментом, роздрібною торгівлею, займається чверть новозареєстрованих ФОПів Ця сфера посідає перше місці незмінно протягом останніх 4 років.
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