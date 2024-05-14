На підконтрольну Україні ітериторію вдалося повернути шістьох дітей з окупованої частини Херсонської області. Дівчинку та п'ятьох хлопчиків врятували від російських таборів у віці від 5 до 12 років.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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В Україну повернули ще шістьох дітей

"Через загрозу відправлення дітей на так зване «оздоровлення» батьки наважилися виїхати з окупації. Адже були випадки, коли дітей забирали й не повертали додому.Над їх поверненням працювала організація “Save Ukraine”. Це була надскладна місія порятунку із затримками на блокпостах та залякуваннями", - зазначив Прокудін.

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На щастя, нині всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи.

Очільник ОВА додав, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 84 дитини із Херсонської області.

З російської окупації вивезли ще 11 дітей

8 травня ще одинадцятеро дітей з окупованої території Херсонської області вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію.

«На підконтрольну Україні територію повернули дві дівчинки-сироти 10-ти та 13-ти років. А також дев’ять дітей, які мають батьків або одного з них. Це - 5 дівчаток та 4 хлопчики, віком від 1 до 16 років», - йдеться у повідомленні.

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З окупованої частини Херсонщини повернули сім'ю з дитиною

Декілька днів тому на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули 16-річного юнака з родиною.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Оллександр Прокудін.

У повідомленні зазначається, що волонтери з команди "Save Ukraine" допомогли евакуюватися юнаку та його родині.

"Зараз вони у безпеці, про них турбуються лікарі та психологи, які допомагають оговтатися від пережитого та адаптуватися на новому місці", - повідомив Прокудін.