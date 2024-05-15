Прокуратура Харківської області повідомила в четвер, що в результаті повітряних ударів були поранені й травмовані щонайменше 20 мешканців другого за величиною міста України, серед них – троє дітей. Цими ударами Росія продовжує свою наступальну кампанію на північному сході України, яку розпочала минулої п’ятниці і вже захопила кілька прикордонних сіл.
За останні кілька днів звідти евакуювалися біля 6 000 людей. У понеділок від повітряних ударів постраждали житлові райони на околицях Харкова, від якого до російського кордону – всього 40 км.
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Мер міста Ігор Терехов сказав в інтерв’ю агенції Франс-Пресс (AFP): “Це дійсна тактика РФ – залякати людей оцими постійними обстрілами міста Харкова. І як ви бачите, вони б'ють по житлових районах – там, де багатоповерхові будинки, там, де гаражі, де знаходяться цивільні люди”.
Було влучання в житлову багатоповерхівку, а магазин іграшок поряд із нею був повністю зруйнований. На полицях залишилися м’які іграшки.
Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов сказав кореспондентові AFP: “Керована авіабомба вибухнула і буквально знесла половину десятого поверху [житлового будинку], були знищені квартири на вищих і нижчих поверхах”.
This is how we work in our clinic for the 4th day of #evacuation from #Vovchansk— Animal Rescue Kharkiv 🇺🇦 (@AnimalRescueKh) May 14, 2024
Thanks to all, who support us !
PayPal: [email protected]#animalrescue #war #ukraine #animalrescuekharkiv pic.twitter.com/sOag04II5Q
A 🇨🇳 Chinese buggy was carrying ammunition to the 🇷🇺 occupiers in the Kharkiv region, but the 🇺🇦 "Sharp Kartuza" group prevented the delivery. pic.twitter.com/lTLW7IQWbQ— Sharky 🇬🇧 🤝 🇺🇦 (@Jamie04381095) May 15, 2024
НЕК Укренерго запровадила аварійні відключення електроенергії по всій країні
Протягом усього дня 15 травня промислових споживачів відключатимуть від електрики, оскільки Національна енергетична компанія Укренерго запровадила контрольовані відключення в усіх регіонах країни задля економії електроенергії.
“Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України. Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання. Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00”, – йдеться у повідомленні компанії в соцмережах.
В результаті ударів Росії по енергосистемі України, які розпочалися 22 березня, були виведені з ладу або суттєво пошкоджені Бурштинська, Ладижинська, Зміївська та Трипільська теплоелектростанції, а також гідроелектростанції.
Новий міністр оборони РФ закликав до “мінімальних втрат”
Новопризначений міністр оборони Росії Андрей Белоусов сказав, виступаючи у вівторок на пленарному засіданні Ради Федерації, що цілі так званої “спеціальної військової операції” в Україні мають бути досягнуті з мінімальними людськими втратами:
“Ключовим завданням, безумовно, залишається досягнення перемоги, забезпечення досягнення військово-політичних цілей СВО, поставлених президентом. Хочу це спеціально підкреслити: з мінімальними людськими втратами”.
За офіційними даними Києва, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 485 430 військових.
На початку березня міністерство оборони Великої Британії дало свою оцінку: 355 000.
Москва не повідомляє про втрати свого особового складу з вересня 2022 року, коли Кремль видав офіційну цифру – всього лише 5 000 загиблих солдатів.
Натепер, за даними BBC, підтверджені втрати становлять 50 000 російських військових. Ці дані базуються на “офіційних повідомленнях, некрологах у місцевих газетах, заявах представників органів влади в регіонах і постах у соцмережах”.
Британська представниця в ООН вказала на використання Росією іранських дронів для ударів по українській інфраструктурі
Під час засідання Ради безпеки ООН у вівторок представниця Великої Британії Барбара Вудворд розкритикувала Росію за те, що та позбавляє світла мільйони цивільних, використовуючи для цього іранські дрони.
“Цієї весни Росія била по електростанціях, електропідстанціях і газосховищах в усіх регіонах України. Сполучене Королівство вимагає негайно припинити цю кампанію зі знищення української енергетичної інфраструктури, – заявила Вудворд. – Мільйони людей страждають без світла, опалення, води. Ці атаки ще більше погіршують жахливу гуманітарну ситуацію. В останньому ударі 8 травня було використано понад 70 ракет і дронів. З березня під удари потрапили щонайменше 14 електростанцій. У цих ударах по мирних людях і цивільній інфраструктурі Росія використовує переважно іранські безпілотники”.
Представники більшості з 15 країн-членів Радбезу, в тому числі африканських і азійських, сказали приблизно те ж саме і закликали до негайного припинення бойових дій.
Постійний представник Росії в Радбезі Васілій Нєбєнзя відповів на це своєю звичною тирадою про порушення прав етнічних росіян “нацистським київським режимом” і знову накинувся на Захід, який підтримує Україну. Говорив він довго і з роздратуванням.
Представник України Сергій Кислиця, який говорив бездоганною англійською і майже без акценту, розпочав свій виступ з гумором:
“Для початку дозвольте висловити співчуття нашим перекладачам”, – сказав Кислиця, кивнувши в бік російського представника.
🚨🇺🇦🇷🇺 "This can only be stopped by sending Zelensky and his Maidan gang to the garbage dump of history!"— Aussie Cossack (@aussiecossack) May 14, 2024
Vasily Nebenzya Permanent Representative of Russia to the UN pic.twitter.com/54sBNM4V56
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