Прокуратура Харківської області повідомила в четвер, що в результаті повітряних ударів були поранені й травмовані щонайменше 20 мешканців другого за величиною міста України, серед них – троє дітей. Цими ударами Росія продовжує свою наступальну кампанію на північному сході України, яку розпочала минулої п’ятниці і вже захопила кілька прикордонних сіл. За останні кілька днів звідти евакуювалися біля 6 000 людей. У понеділок від повітряних ударів постраждали житлові райони на околицях Харкова, від якого до російського кордону – всього 40 км. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал. Мер міста Ігор Терехов сказав в інтерв’ю агенції Франс-Пресс (AFP): “Це дійсна тактика РФ – залякати людей оцими постійними обстрілами міста Харкова. І як ви бачите, вони б'ють по житлових районах – там, де багатоповерхові будинки, там, де гаражі, де знаходяться цивільні люди”. Було влучання в житлову багатоповерхівку, а магазин іграшок поряд із нею був повністю зруйнований. На полицях залишилися м’які іграшки. Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов сказав кореспондентові AFP: “Керована авіабомба вибухнула і буквально знесла половину десятого поверху [житлового будинку], були знищені квартири на вищих і нижчих поверхах”. Advertisement

A 🇨🇳 Chinese buggy was carrying ammunition to the 🇷🇺 occupiers in the Kharkiv region, but the 🇺🇦 "Sharp Kartuza" group prevented the delivery. pic.twitter.com/lTLW7IQWbQ — Sharky 🇬🇧 🤝 🇺🇦 (@Jamie04381095) May 15, 2024

НЕК Укренерго запровадила аварійні відключення електроенергії по всій країні Протягом усього дня 15 травня промислових споживачів відключатимуть від електрики, оскільки Національна енергетична компанія Укренерго запровадила контрольовані відключення в усіх регіонах країни задля економії електроенергії. “Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України. Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання. Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00”, – йдеться у повідомленні компанії в соцмережах. Advertisement В результаті ударів Росії по енергосистемі України, які розпочалися 22 березня, були виведені з ладу або суттєво пошкоджені Бурштинська, Ладижинська, Зміївська та Трипільська теплоелектростанції, а також гідроелектростанції.

Новий міністр оборони РФ закликав до “мінімальних втрат” Новопризначений міністр оборони Росії Андрей Белоусов сказав, виступаючи у вівторок на пленарному засіданні Ради Федерації, що цілі так званої “спеціальної військової операції” в Україні мають бути досягнуті з мінімальними людськими втратами: Advertisement “Ключовим завданням, безумовно, залишається досягнення перемоги, забезпечення досягнення військово-політичних цілей СВО, поставлених президентом. Хочу це спеціально підкреслити: з мінімальними людськими втратами”. За офіційними даними Києва, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 485 430 військових. На початку березня міністерство оборони Великої Британії дало свою оцінку: 355 000. Москва не повідомляє про втрати свого особового складу з вересня 2022 року, коли Кремль видав офіційну цифру – всього лише 5 000 загиблих солдатів. Натепер, за даними BBC, підтверджені втрати становлять 50 000 російських військових. Ці дані базуються на “офіційних повідомленнях, некрологах у місцевих газетах, заявах представників органів влади в регіонах і постах у соцмережах”. Advertisement Британська представниця в ООН вказала на використання Росією іранських дронів для ударів по українській інфраструктурі Під час засідання Ради безпеки ООН у вівторок представниця Великої Британії Барбара Вудворд розкритикувала Росію за те, що та позбавляє світла мільйони цивільних, використовуючи для цього іранські дрони. “Цієї весни Росія била по електростанціях, електропідстанціях і газосховищах в усіх регіонах України. Сполучене Королівство вимагає негайно припинити цю кампанію зі знищення української енергетичної інфраструктури, – заявила Вудворд. – Мільйони людей страждають без світла, опалення, води. Ці атаки ще більше погіршують жахливу гуманітарну ситуацію. В останньому ударі 8 травня було використано понад 70 ракет і дронів. З березня під удари потрапили щонайменше 14 електростанцій. У цих ударах по мирних людях і цивільній інфраструктурі Росія використовує переважно іранські безпілотники”. Advertisement Представники більшості з 15 країн-членів Радбезу, в тому числі африканських і азійських, сказали приблизно те ж саме і закликали до негайного припинення бойових дій. Постійний представник Росії в Радбезі Васілій Нєбєнзя відповів на це своєю звичною тирадою про порушення прав етнічних росіян “нацистським київським режимом” і знову накинувся на Захід, який підтримує Україну. Говорив він довго і з роздратуванням. Представник України Сергій Кислиця, який говорив бездоганною англійською і майже без акценту, розпочав свій виступ з гумором: “Для початку дозвольте висловити співчуття нашим перекладачам”, – сказав Кислиця, кивнувши в бік російського представника.