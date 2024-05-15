У Запорізькій області через 268 нічних атак російськими військами пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

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Росія завдала удару по Запорізькій області

"Впродовж доби окупанти 268 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів... Мирні жителі не постраждали", - йдеться в повідомленні. 

Як зазначив очільник ОВА, 94 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

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"164 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки", - додав Федоров.

Голова ОВА також додав, що 10 обстрілів з РСЗВ здійснил по Малинівці, Левадному та Роботино.

РФ обстрілювала Запорізьку область понад 450 разів

Нагадаємо, що 14 травня Росія масовано обстрілювала Запорізьку область.

Про це повідомляв Іван Федоров у Телеграм.

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Вночі сили ППО збили всі 13 «шахедів», якими Росія атакувала Україну. Однак, є пошкодження.

Російські сили впродовж доби 462 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла але мирні жителі не постраждали.

 

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