У Запорізькій області через 268 нічних атак російськими військами пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

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Росія завдала удару по Запорізькій області

"Впродовж доби окупанти 268 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів... Мирні жителі не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив очільник ОВА, 94 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

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"164 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки", - додав Федоров.

Голова ОВА також додав, що 10 обстрілів з РСЗВ здійснил по Малинівці, Левадному та Роботино.