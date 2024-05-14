Як зазначається, відкриваючи додатковий напрямок фронту, Росія намагається відвернути українські ресурси від інших частин лінії фронту та поставити під загрозу Харків, друге за величиною місто України. "Малоймовірно, що Росія накопичила достатню бойову міць, щоб взяти місто, не додаючи до цього району додаткові сили", - пояснюють у Міноборони Британії.

"Прикордонне місто Вовчанськ майже напевно є безпосередньою метою Росії і наразі є предметом битви між російськими та українськими силами", - повідомляється у зведенні британської розвідки.

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Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у соцмережі X (колишній Twitter).

Повномасштабний наступ на Харківщину - що відомо

Під час нового повномасштабного наступу на Харківщину російська армія взяла в полон цивільних з Вовчанської громади і продовжує утримувати частину з них.

Більше по темі Росіяни обстрілюють Харків та область Внаслідок російських атак у Харкові постраждали діти. У Вовчанську загинула літня жінка.

Про це повідомляла пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року.

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Нагадаємо, що 10 травня о 5 ранку російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону ЗСУ у Харківській області.

Під час пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою президент України повідомив, що станом на ранок наступ відбили артилерійським вогнем.

Як зазначили в Міноборони, протягом тієї доби на Вовчанському напрямку російська армія завдавала ударів керованими авіаційними бомбами. З початком ночі росіяни посилили вогневий тиск на передній край української оборони за підтримки артилерії.