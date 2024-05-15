МК: Нещодавно ви повернулися з Києва, де зустрічалися зі своїм колегою, міністром Михайлом Федоровим. Під час зустрічі ви заявили, що Польща передасть Україні 20 тис. терміналів Starlink, а також покриє витрати на їхню експлуатацію. Крім того, під час зустрічі був підписаний меморандум про розширення співпраці між Польщею та Україною у сфері цифрових технологій. Чи не могли б ви докладніше розповісти нашим читачам про цю співпрацю? Кшиштоф Гавковський: Це був дуже успішний візит, під час якого я мав дуже продуктивні зустрічі, які підтвердили, що Польща є найбільшим і найвірнішим партнером України у боротьбі з російською агресією. Я їздив до Києва, щоб обговорити польсько-українську співпрацю у сфері цифрової трансформації, в результаті чого був підписаний меморандум про подальшу співпрацю. Ми сподіваємось на поглиблення цієї співпраці, на впровадження узгоджених принципів, а також плануємо передати Україні згадані термінали Starlink. Польща наразі є найбільшим у світі постачальником технологій для забезпечення підключення до Інтернету в Україні. Варто зазначити, що ці термінали забезпечують українським військовим, українським лікарням та іншим важливим цивільним об'єктам підключення до широкосмугового Інтернету. Advertisement Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал. 28 березня 2024 року у Варшаві відбулося спільне засідання уряду Польщі та України. Як розвивається ця співпраця та як до неї долучене Міністерство цифрових технологій Польщі? За результатами зустрічі у Варшаві я приїхав до Києва, де зустрівся з міністром Михайлом Федоровим та його колегами з Міністерства цифрової трансформації України. Й до цього наша співпраця була доволі активною, але наразі ми прагнемо її поглибити, залучаючи до неї польські та українські громадські організації та бізнес. Ми вважаємо, що вкрай важливо, аби ми спільно з українцями проводили стандартизацію мереж 5G, впроваджували хмарні рішення та розробляли інтервенційно-інформаційні системи для цифрової інфраструктури. Як і українці, ми наразі стикаємося з необхідністю більш ефективно протидіяти російській дезінформації, і ця проблема стає дедалі серйознішою. Однією з головних тем, яку ми обговорили під час мого візиту до Києва, була саме протидія російській пропаганді. Advertisement

Польща є найкращим послом України в ЄС.

Торкнімося теми кібербезпеки та дезінформації. За словами експертів, у кіберпросторі наразі триває справжня війна, і частота кібератак стрімко зростає. Однак для багатьох людей це порівняно нова, малознайома тема. Як ці кібератаки впливають на державні установи та на життя пересічних людей? Advertisement Кремлівський режим становить загрозу як для України, так і для Польщі. Хочу наголосити, що ми мало не щодня зазнаємо кібератак або спостерігаємо у кіберпросторі ті чи інші ворожі дії з боку Росії. Кількість таких атак зростає, тобто вони стають частішими. Українці також визнають, що атак, спрямованих як на Україну, так і на інші європейські країни, стає все більше. Ми можемо з упевненістю сказати, що Росія веде проти нас у кіберпросторі справжню холодну війну, перш за все із залученням таких інструментів, як APT (розширена постійна загроза) та DDoS (розподілена відмова в обслуговуванні). Росіяни, а також білоруси та різні спонсоровані та підтримувані ними групи атакують критичну інфраструктуру Польщі та поширюють дезінформацію. Таким чином вони намагаються дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні. Ми усвідомлюємо це й приймаємо цей виклик. Ми беремо участь у своєрідній гонці кіберозброєнь. Це перші ворота, через які Росія прагне увійти у наш дім, і ми повинні протистояти їй і боротися з нею, що ми постійно й робимо. Advertisement Паралельно з кібератаками ми спостерігаємо потужні кампанії з дезінформації. В першу чергу це стосується соцмереж, переповнених контентом, який ретранслює наративи російської пропаганди. Російські дезінформаційні кампанії переважно торкаються відносин між Україною та Росією, а також інших соціально чутливих тем, таких як пандемія Covid-19. Більшість експертів вважають, що вони спрямовані перш за все на дестабілізацію внутрішніх справ у цільових країнах шляхом розпалювання політичних суперечок і соціальної напруги. Як Польща цьому протидіє? Advertisement По-перше, давайте називати речі своїми іменами. Дезінформація – це системна загроза, спрямована на державні структури, громадську думку та суспільні настрої. Її жодним чином не можна недооцінювати. Від самого початку російського вторгнення Польща підтримує Україну, зокрема українські наративи щодо сутності цієї війни. Публічне виправдовування російської агресії проти України є злочином у Польщі. Боротьба з цим ведеться на законодавчому рівні, зокрема в рамках спільної політики ЄС шляхом імплементації Закону про цифрові послуги. На основі цих законодавчих норм ми співпрацюємо з українською стороною з метою протидії російській дезінформації. Це була одна з головних тем під час мого візиту до Києва. Ми, зокрема, обговорили необхідність посилення тиску на основні цифрові платформи з вимогою, аби вони вживали більш рішучих заходів протидії дезінформації. Настав час Meta, Google, X (раніше Twitter), TikTok та іншим технологічним гігантам чітко заявити, на чиєму вони боці, тобто чи підтримують вони демократичні держави, забезпечуючи безпеку тим, хто захищається у цій інформаційній війні, чи насправді вони закривають очі на засилля російської пропаганди та прислужують державам, які підривають основи демократії, вільного світу та розпалюють війни. Для мене як для людини, яка багато років займається цифровізацією, триматися осторонь під час такої війни є абсолютно неприйнятним. Я сподіваюся, що великі технологічні компанії скоро прямо заявлять, що ера толерантності до засилля пропаганди в Інтернеті залишається в минулому.

Війна – це не розрізнення відтінків сірого. Ти або на боці тих, хто бореться за свою свободу, або на боці агресора.