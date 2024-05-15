У ніч проти 15 травня в Пролетарському районі Ростовської області РФ через атаку дронів-камікадзе виникла пожежа на паливній базі.

За даними джерел Kyiv Post у спецслужбах, операцію з ураження паливної бази провели фахівці Головного управління розвідки. Цей об’єкт використовувався для військових цілей. За словами "губернатора" Васілія Голубєва, на території нафтобази сталося два вибухи. Як повідомляють очевидці, після цього на об’єкті почалася пожежа, хоча російська влада заперечує факт займання.

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Як повідомляє співрозмовник у ГУР, екстрені служби досі не можуть загасити вогонь, і пожежа триває.

Окрім цього, Міноборони РФ сьогодні повідомило, що над Бєлгородською областю за ніч сили ППО нібито знищили дві ракети HARM, дві авіабомби Hammer, два снаряди РСЗВ "Вільха" і 9 безпілотників.

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Також росіяни повідомляли, що над Брянською і Курською областями перехоплено і збито вісім безпілотників.