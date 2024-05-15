У ніч проти 15 травня в Пролетарському районі Ростовської області РФ через атаку дронів-камікадзе виникла пожежа на паливній базі.
За даними джерел Kyiv Post у спецслужбах, операцію з ураження паливної бази провели фахівці Головного управління розвідки. Цей об’єкт використовувався для військових цілей. За словами "губернатора" Васілія Голубєва, на території нафтобази сталося два вибухи. Як повідомляють очевидці, після цього на об’єкті почалася пожежа, хоча російська влада заперечує факт займання.
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Як повідомляє співрозмовник у ГУР, екстрені служби досі не можуть загасити вогонь, і пожежа триває.
Окрім цього, Міноборони РФ сьогодні повідомило, що над Бєлгородською областю за ніч сили ППО нібито знищили дві ракети HARM, дві авіабомби Hammer, два снаряди РСЗВ "Вільха" і 9 безпілотників.
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру
Також росіяни повідомляли, що над Брянською і Курською областями перехоплено і збито вісім безпілотників.
Дрони СБУ атакували нафтобазу та електропідстанцію РФ
Нагадаємо, що безпілотники Служби безпеки України активно працювали в Липецькій і Бєлгородській областях Росії у ніч протиа 13 травня.
Завдяки атаці сталася пожежа на нафтобазі "Осколнефтеснабжение" біля села Старий Оскол, що в Бєлгородській області і на підстанції 500 кВ "Єлецька" Липецької області.
Як повідомляється, в місцевих пабліках росіяни всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів біля нафтобази в Бєлгородській області.
Як зазначало джерело Kyiv Post, російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною мішенню для СБУ. Заходи з підриву військового потенціалу ворога триватимуть.
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